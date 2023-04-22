بطولة إنكلترا: ليفربول يعمّق جراح نوتنغهام فوريست

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لندن (أ ف ب) – عمّق ليفربول جراح ضيفه نوتنغهام فوريست الذي يتهدده الهبوط بالفوز عليه بصعوبة 3-2 في المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم ليبقي على آماله الضئيلة في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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وسجل البرتغالي ديوغو جوتا (47 و55) والمصري محمد صلاح (70) أهداف ليفربول، ونيكو وليامس (51) ومورغن غيبز وايت (67) هدفي نوتنغهام فوريست.

ورفع ليفربول رصيده الى 50 نقطة في المركز السابع متخلفا بفارق 6 نقاط عن نيوكاسل الرابع آخر المتأهلين الى دوري الابطال في الوقت الحالي، مع العلم أن الاخير يلعب مباراته في هذه الجولة ضد توتنهام الخامس الاحد.

في المقابل، تجمد رصيد نوتنغهام عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر، متأخراً بفارق نقطة عن ليستر سيتي وإيفرتون في المركزين الـ 17 والـ 19 توالياً مع 28 نقطة لكل منهما.

صمد نوتنغهام الذي صعد الى الدرجة الممتازة هذا الموسم بعد غياب دام منذ عام 1999 في الشوط الاول على الرغم من نسبة الاستحواذ الكبيرة لليفربول.

وفي مطلع الشوط الثاني نجح جوتا في افتتاح التسجيل من كرة رأسية (47) لكن نوتنغهام ادرك التعادل عبر لاعب ليفربول السابق نيكو وليامس (51).

ومنح جوتا التقدم مرة أخرى لليفربول عندما وصلته الكرة وظهره الى المرمى داخل المنطقة فاستدار على نفسه واطلقها يسارية زاحفة داخل الشباك (55).

وأبى نوتنغهام إلاّ أن يعادل النتيجة مرة جديدة عبر تسديدة غيبز وايت التي ارتطمت بقدم احد مدافعي ليفربول وخدعت الحارس البرازيلي أليسون.

بيد أن الكلمة الاخيرة كانت للمصري صلاح الذي استغل كرة عرضية من ترنت الكسندر ارنولد ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك رافعا رصيده الى 16 هدفاً في الدوري هذا الموسم.

وقلب ليستر سيتي تخلفه أمام ضيفه ولفرهامبتون الى فوز 2-1. تقدم الخاسر بهدف لمهاجمه البرازيلي ماتيوس كونيا (13)، ورد ليستر بهدفين للنيجيري كيليتشي ايهياناتشو (37 من ركلة جزاء) والبلجيكي تيموتي كاستاني (75).

واوقف برنتفورد سلسلة من خمسة انتصارات لاستون فيلا بتعادله معه 1-1. سجل للأول هدافه ايفان توني (65) وعادل الثاني بواسطة البرازيلي دافيد لويز (88).

وتعادل كريستال بالاس مع ايفرتون سلبا.

وكان ارسنال المتصدر انتزع تعادلاً صعبا 3-3 ضد ضيفه ساوثمبتون صاحب المركز الاخير بعد ان تخلف امامه 1-3 حتى الدقيقة 88 قبل ان يسجل هدفين في الدقائق الاخيرة في افتتاح المرحلة الجمعة، وبات يتقدم على مانشستر سيتي بفارق 5 نقاط فقط، علماً أنه خاض مباراتين اكثر من سيتي قبل لقائهما المرتقب الاربعاء المقبل على ملعب الاتحاد.

© 2023 AFP