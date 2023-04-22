دورة شتوتغارت: سابالينكا إلى النهائي الثالث توالياً

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بلغت البيلاروسية المصنفة ثانية عالمياً أرينا سابالينكا نهائي دورة شتوتغارت الألمانية في كرة المضرب للعام الثالث على التوالي

برلين (أ ف ب) – بلغت البيلاروسية المصنفة ثانية عالمياً أرينا سابالينكا نهائي دورة شتوتغارت الألمانية في كرة المضرب للعام الثالث على التوالي، بعد فوزها على الروسية أناستاسيا بوتابوفا بمجموعتين متتاليتين السبت.

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وسيطرت حاملة لقب أستراليا المفتوحة على منافستها وفازت عليها 6-1 و6-2 لتحافظ على مسارها للفوز بلقب ثالث هذا العام.

ورغم بلوغها النهائي الثالث توالياً، لم تفز سابالينكا باللقب بعد في شتوتغارت.

ففي العام 2021، خسرت البيلاروسية البالغة 24 عاماً أمام الأسترالية آشلي بارتي، وأمام البولندية إيغا شفيونتيك في 2022.

وقد تلاقي سابالينكا شفيونتيك في النهائي مجدداً الاحد، في حال فوز المصنفة أولى على التونسية أُنس جابر في وقت لاحق اليوم.

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