دوري "أن بي إيه": دنفر يوسّع الهوّة مع مينيسوتا

© غريغوري شاموس / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/"غيتي" عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – مدعوماً بـ"تريبل دابل" من نجمه الصربي نيكولا يوكيتش، وسّع دنفر ناغتس الهوّة مع منافسه مينيسوتا وفاز عليه 120-111، ليتقدّم 3-0 ويصبح على مشارف التأهل إلى الدور الثاني من الـ"بلاي أوف" في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، فيما حقق نيويورك نيكس وأتلانتا هوكس فوزين مهمين أيضاً.

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وتمكّن نيكس من إشعال الأجواء في ملعب "ماديسون سكوير غاردن" بفوزه 99-79 على كليفلاند كافالييرز، ليتقدم فريق نيويورك 2-1 في السلسلة.

أما أتلانتا فاستعاد بعضاً من أمله ليقلّص الفارق إلى 2-1 بعد خسارة أول مباراتين بوسطن سلتيكس، وانتصر عليه 130-122، متجنّباً التأخر بسلسلة من ثلاث مباريات وهو تأخر لم يتمكن أي فريق في الدوري من قلبه قطّ.

وهذا بالضبط ما فعله دنفر ناغتس، بفضل يوكيتش الذي حقق سابع "تريبل دابل" له في الأدوار الإقصائية مع تسجيله 20 نقطة و11 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

© 2023 AFP