دوري "ان بي ايه": سفنتي سيكسرز إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية

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نجما فيلادلفيا سفنتي سيكسرز توبياس هاريس (إلى اليسار) وأنتوني ميلتون بعد بلوغ فريقهما الدور نصف النهائي بالفوز على بروكلين نتس 4-صفر في السلسلة في 22 نيسان/أبريل 2023

نيويورك (أ ف ب) – بلغ فيلادلفيا سفنتي سيكسرز السبت نصف نهائي المنطقة الشرقية من "بلاي أوف" لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بحسمه سلسلة الدور الأول أمام مضيفه بروكلين نتس 4-صفر وذلك على الرغم من غياب نجمه الكاميروني جويل إمبيد المصاب.

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وتقدم سيكسرز إلى نصف النهائي ليواجه الفائز من سلسلة بوسطن سلتيكس وأتلانتا هوكس (يتقدم سلتيكس 2-1 قبل المباراة الرابعة الاحد)، بعدما قلب تأخره أمام نتس إلى فوز 96-88 في رابع مواجهة بينهما.

على ملعب باركليز سنتر" في بروكلين، تأخر سفنتي سيكسرز بفارق 11 نقطة في وقت باكر من الربع الثالث، إلا انه قلب الطاولة على منافسه بتسجيله 18 نقطة مقابل 4 لنتس، ليتقدم في اللقاء ويحسم النتيجة لصالحه في الربع الأخير.

وحقق سيكسرز انتصاراً كبيراً على الصعيد المعنوي اذ جاء الفوز من دون إمبيد الذي يعاني من اصابة في ركبته اليمنى خلال الفوز 102-97 الخميس في المباراة الثالثة.

ويتصدر إمبيد قائمة أفضل المسجلين في الدوري العادي بمعدل 33.1 نقطة في المباراة، وهو أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب.

وفي ظل غياب الكاميروني، كان توبياس هاريس أفضل المسجلين في صفوف الفريق الفائز مع 25 نقطة و12 متابعة، وساهم جيمس هاردن بـ 17 نقطة و11 تمريرة حاسمة و8 متابعات وتايريز ماكسي بـ 16 نقطة.

كما عوض بول ريد فراغ غياب إمبيد بتحقيقه دابل-دابل مع 10 نقاط و15 متابعة، واضاف ديأنتوني ميلتون من على مقاعد البدلاء 15 نقطة.

قال هاريس إن فريقه مصمم على استخدام غياب إمبيد كمحفز، واضاف "هو أفضل لاعب. وعندما سمعنا أنه لا يلعب، أعتقد أنها كانت فرصة لأي شخص آخر ليبرز ويفهم أنه يتعين علينا تحقيق الفوز بدون الرفيق الكبير".

وتابع "بالنسبة لنا أن نخرج إلى هنا ونحقق هذا النصر، هو شعور رائع للمجموعة بأكملها. اجتمعت المجموعة بأكملها اليوم. هو فوز عظيم لنا وطريقة رائعة لاكتساح السلسلة".

وردا على سؤال حول رسالته إلى امبيد المصاب، أجاب هاريس "أسرع وعد إلى هنا".

من جانبه، أشار مدرب سفنتي سيكسرز دوك ريفرز إلى أنه لا يعرف ما إذا سيتعافى إمبيد في الوقت المناسب لبدء الدور التالي، والذي ينطلق في نهاية الأسبوع المقبل، وقال "من المحتمل 50-50، في أحسن الأحوال".

وهي المرة الاولى يفوز فيها فيلادلفيا بنتيجة كاسحة 4-صفر في "بلاي أوف" منذ 1991، والاولى مع سلسلة من 7 مباريات منذ عام 1985.

وتألق سبنسر دينويدي عند الفريق الخاسر بتسجيله 20 نقطة، واضاف نيك كلاكستون 19 نقطة مع 12 متابعة.

© 2023 AFP