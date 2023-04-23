أن بي ايه: نيكس يعزز تقدمه على كافالييرز ويقترب من الدور الثاني

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جايلن برونسون لاعب نيويورك نيكس خلال مباراة فريقه ضد كليفلاند كافالييرز في الادوار الاقصائية من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 23 نيسان/أبريل 2023

نيويورك (أ ف ب) – اقترب نيويورك نيكس خطوة إضافية من التأهل الى الدور الثاني (نصف نهائي المنطقة الشرقية) في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بفوزه على ضيفه كليفلاند كافالييرز 102-93 الأحد معززًا تقدمه في سلسلة الدور الاول من الادوار الإقصائية "بلاي أوف" الى 3-1.

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وسجل جايلن برونسون 29 نقطة لصالح نيكس، بينها خمس ثلاثيات، بالاضافة الى ست تمريرات حاسمة ومثلها متابعات مشعلا ملعب "ماديسون سكوير غاردن" العريق.

ويحتاج نيكس الى فوز من ثلاث مباريات متبقية من أجل التأهل الى نصف نهائي الشرقية للمرة الاولى منذ العام 2013.

وبدا نيكس الذي حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 99-79 على أرضه في المباراة الثالثة، في طريقه الى انتصار آخر عريض بعد أن تقدم بفارق 15 نقطة في الربع الثاني، لكن بعد أن دخل نيكس الى الاستراحة متقدمًا بفارق تسع تقاط، قدم كافالييز ربعًا ثالثًا كبيرًا تفوق فيه على خصمه 26-19.

وساعد ذلك كافالييرز على تقليص الفارق في أواخر الربع الثالث، ولكن سلسلة نقاط من نيكس في الرابع حسمت المواجهة.

وأضاف آر جاي باريت 26 نقطة وجوش هارت 19 لنيكس، فيما ساهم ميتشل روبنسون بـ12 نقطة مع 11 متابعة.

وكان داريوس غارلاند الافضل في كليفلاند برصيد 23 نقطة لكن دونوفان ميتشل خاض مباراة للنسيان بعد أن اكتفى بـ11 نقطة، مسجلا نقطتين فقط في الشوط الثاني.

وتعود السلسلة الى كليفلاند للمباراة الخامسة الاربعاء، علمًا أن الفائز يواجه ميلووكي باكس أو ميامي هيت في نصف نهائي المنطقة.

© 2023 AFP