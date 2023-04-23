بطولة إنكلترا: نيوكاسل يذل توتنهام بسداسية في صراع مقاعد دوري الابطال

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جايكوب مورفي (وسط) يحتفل مع زملائه بتسجيله الهدف الثالث لنيوكاسل ضد توتنهام في الدوري الانكليزي لكرة القدم في 23 نيسان/أبريل 2023

لندن (أ ف ب) – ألحق نيوكاسل هزيمة مذلة بضيفه توتنهام 6-1 الاحد في مباراة سجل فيها أصحاب الارض الاهداف الخمسة الاولى في أول 21 دقيقة، الاحد في منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم، فحسم مواجهة مهمة في الصراع على مراكز دوري أبطال أوروبا.

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وسجل كل من جايكوب مورفي (2 و9) والسويدي ألكسندر إيزاك (19 و21) ثنائية، وآخر للبرازيلي جويلينتون فحقق نيوكاسل ثاني أسرع خماسية في البرميرليغ بعد 21 دقيقة.

ورد هاري كاين بهدف مع انطلاق الشوط الثاني (49) قبل أن يضيف البديل كالوم ويلسون السادس (67).

ورفع نيوكاسل رصيده الى 59 نقطة في المركز الثالث بفارق الاهداف ومباراة أكثر عن مانشستر يونايتد الرابع الغائب عن هذه المرحلة لانشغاله في نصف نهائي الكأس ضد برايتون على ملعب ويمبلي.

وتجمد رصيد سبيرز عند 53 نقطة في المركز الخامس علمًا انه لعب مباراتين أكثر من الشياطين الحمر.

وبات نيوكاسل بقيادة المدرب إدي هاو وبعد قرابة العام ونصف على الاستحواذ السعودي قريبًا من العودة الى دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ موسم 2002-2003.

وهذه الخسارة الثانية تواليًا لتوتنهام بقيادة الايطالي كريستيان ستيليني الذي يشرف علي النادي منذ رحيل مواطنه أنتونيو كونتي، مقابل تعادل وفوز يتيم.

وأخرج ستيليني الحارس والقائد هوغو لوريس عند استراحة الشوطين، بسبب الاصابة وفق موقع النادي، بعد أن تلقى الفرنسي ثاني أسرع خماسية في الدوري الممتاز بعد مانشستر سيتي ضد واتفورد في أيلول/سبتمبر 2019 في غضون 18 دقيقة.

وهذه الخسارة الاقسى لسبيرز في الدوري منذ الهزيمة أمام ليفربول 0-5 في كانون الاول/ديسبمر 2013، وأكبر انتصار لنيوكاسل في البطولة المحلية منذ تغلبه على وست هام 5-0 في مطلع 2011.

وافتتح نيوكاسل التسجيل عندما توغل جويلينتون بطريقة حميلة داخل المنطقة وراوغ عدة مدافعين وسدد كرة زاحفة تصدى لها لوريس لكنها تهيأت أمام مورفي وسط سوء رقابة دفاعية فتابعها في الشباك (2).

وضاعف جويلينتون تقدم أصحاب الارض بعد أن رفع المدافع السويسري فابيان شار كرة رائعة من خلف خط منتصف المرمى خلف المدافعين، وصلت الى البرازيلي الى مشارف المنطقة فروضها بطريقة جميلة وراوغ لوريس وأسكنها الشباك (6).

وسجل مورفي هدفه الشخصي الثاني بتسديدة رائعة وبعيدة من خارج المنطقة الى يمن لوريس الذي لم يحرك ساكنًا (9).

وأحرز إيزاك الهدف الرابع بعد أن مرر جو ويلوك كرة مذهلة بمشط القدم عن الرواق الايسر الى السويدي في العمق، فتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة الى يمين الحارس (19).

وأكمل المهاجم الخماسية بعد دقيقتين بتسديدة زاحفة من الجهة اليمنى داخل المنقطة بعد تمريرة خلفية من شون لونغستاف (21).

ومع انطلاق الشوط الثاني سجل كاين هدفًا شرفيًا بعد أن توغل من الجهة اليسرى الى داخل المنطقة متخلصًا من شار الذي حاول الإمساك به وأسكن الكرة بيسراه زاحفة الى يسار الحارس نيك بوب (49).

وبعد ثوان من نزولهما، ساهم كل من ميغيل ألميرون وويلسون بالهدف السادس، فسدد الباراغوياني باتجاه المرمى ارتدت الكرة من الارجنتيني كريستيان روميرو مدافع سبيرز ومصلت الى الانكليزي تابعها في المرمى (67).

وحقق وست هام فوزًا كبيرًا بدوره على مضيفه بورنموث برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها الجامايكي مايكل أنتونيو (5) والبرازيلي لوكاس باكيتا (12) وديكلان رايس (43) والبديل الاسباني بابلو فورنالس (72).

ورفع وست هام رصيده الى 34 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 33 لبورنموث الخامس عشر.

© 2023 AFP