جيرفونتا ديفيس يهزم راين غارسيا في نزال جماهيري

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ديفيس بعد فوزه على راين غارسيا في 22 نيسان/أبريل 2023 في لاس فيغاس

لوس انجليس (أ ف ب) – تغلّب الملاكم الأميركي جيرفونتا ديفيس على مواطنه راين غارسيا، في نزال دون لقب رسمي أقيم أمام حشد غفير، السبت في قاعة تي-موبايل أرينا بالقرب من لاس فيغاس.

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أرسل ديفيس، المكنّى "تانك" (الدبّابة)، غارسيا على أرض الحلبة مرّة أولى في الجولة الثانية، فيما كانت التالية قاضية خلال الجولة السابعة.

وأحرز ديفيس فوزه التاسع والعشرين، بينها 27 بالضربة القاضية دون تلقي أي خسارة "اعتقدت انه قادر على النهوض".

وكان ديفيس (28 عاماً) توّج سابقاً بخمسة ألقاب عالمية في ثلاثة أوزان مختلفة (السوبر-ريشة، الخفيف، السوبر-خفيف).

في المقابل، قال غارسيا (24 عاماً) الذي مُني بخسارته الأولى في 24 نزالاً "أردت النهوض لكني اخفقت".

ورغم عدم التنافس على أي لقب، الا ان النزال اثار الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لخوضه من قبل ملاكمين لم يتذوقا طعم الهزيمة.

وبعد هذا الفوز، سيواجه الملاكم الذي يحظى برعاية من الملاكم الخارق فلويد مايويذر، المتوّج في خمس فئات مختلفة، الفائز في النزال المنتظر بين الأميركي دايفين هايني والأوكراني فاسيل لوماتشينكو المقرر في 20 أيار/مايو في لاس فيغاس.

© 2023 AFP