دورة ميونيخ: رونه ينقذ أربع كرات حاسمة ويحتفظ بلقبه

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برلين (أ ف ب) – أنقذ الدنماركي هولغر رونه المصنف سابعًا عالميًا أربع كرات حاسمة ونجح في الحفاظ على لقبه في دورة ميونيخ الالمانية لكرة المضرب، بفوزه على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب 6-4، 1-6، 7-6 (7/3) الأحد في المباراة النهائية.

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وتمكن الدنماركي الشاب من العودة من تأخر 2-5 في المجموعة الثالثة والحاسمة وجدد فوزه على الهولندي في إعادة لنهائي العام الماضي.

وقال بعد أن حقق لقبه الاول هذا العام والرابع في مسيرته "أنا مرهق ومتعب جدًا، لكني قاومت. كانت معركة رائعة".

وبعد أن تبادل اللاعبان الكسر باكرًا في المجموعة الاولى، جدده رونه في الشوط السابع ليمضي ويفوز بها 6-4.

لكن الهولندي المصنف 29 عالميًا والذي خسر نهائي العام الماضي بعد أن انسحب خلال المجموعة الاولى لآلام في الصدر، رد بقوة في الثانية وحسمها 6-1.

وبدا أنه في طريقه للثأر من منافسه بعد أن تقدم 5-2 في المجموعة الحاسمة.

قبل ذلك، أخذ رونه (19 عامًا) وقتًا مستقطعًا طبيًا لمعالجة ما بدا آلاما في الكتف وعاد الى أرض الملعب وهو متأخر 1-3.

لكن الدنماركي، وصيف دورة مونتي كارلو للماسترز الاسبوع الماضي، أنقذ نقطتين لخسارة المباراة في الشوط الثامن عندما كان متأخرًا 2-5 و15-40 فكسر إرسال منافسه، ومن ثم نقطتين عند 6-6 على إرسال منافسه أيضًا ففرض المجموعة الى شوط كسر التعادل حسمه لصالحه ومعه اللقب.

© 2023 AFP