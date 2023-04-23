دوري "أن بي ايه": انتهاء موسم لاعب هيت أولاديبو بسبب الإصابة

© ميغان بريغز / غيتي/اف ب

نجم ميامي هيت فيكتور أولاديبو خلال تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى خلال المباراة ضد ميلووكي باكس في بلاي أوف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 22 نيسان/أبريل 2023.

لوس انجليس (أ ف ب) – أعلن نادي ميامي هيت الأحد انتهاء موسم لاعبه فيكتور أولاديبو بسبب إصابة في ركبته اليسرى، تعرض لها في المباراة الثالثة من الدور الأول لبلاي أوف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ضد ميلووكي باكس السبت.

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وأصيب أولاديبو عندما كان يتهيأ لتسجيل سلة في المباراة التي فاز بها فريقه 121-99 السبت.

وقال هيت إن أولاديبو أصيب بتمزق في وتر الرضفة في ركبته اليسرى وسيغيب عن بقية الموسم، لكنه لم يحدد موعد عودته.

ويتقدم ميامي ثامن المنطقة الشرقية على ميلووكي متصدرها وصاحب افضل سجل في الدوري المنتظم 2-1 في سلسلة من سبع مواجهات يتأهل أول من يسبق إلى تحقيق أربعة انتصارات.

وتعد الإصابة أحدث ضربة في المسيرة الاحترافية لأولاديبو الذي سيخضع لثالث عملية جراحية كبرى في غضون أربع سنوات فقط، بعد عمليتين في عضلات الفخذ اليمنى.

وبلغ معدل أولاديبو (30 عاما) هذا الموسم 10.7 نقاط و3.5 متابعات في في المباراة الواحدة، علما أنه لعب 42 مباراة حتى الآن.

© 2023 AFP