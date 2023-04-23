رئيس غواتيمالا يتوجه إلى تايوان

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رئيسة تايوان تساي إنغ وين (يسار) ورئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي على شرفة قصر الثقافة في مدينة غواتيمالا في 31 آذار/مارس 2023

غواتيمالا (أ ف ب) – توجه رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي إلى تايوان السبت في زيارة رسمية لدعم الجزيرة التي تعد بلاده من آخر الدول التي تعترف بها دبلوماسيا.

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وكتب جياماتي في تغريدة على تويتر "نتوجه إلى تايوان لتوجيه رسالة واضحة جدًا على المستوى الدولي مفادها أن الدول لها الحق في حكم نفسها بنفسها وأن يكون لها أراضيها (...) دون أن تغزوها دول أخرى أو تهددها".

وتستمر زيارة جياماتي الذي يسافر في رحلة تجارية مع توقف في الولايات المتحدة، لتايوان من الاثنين إلى الخميس.

وسيلتقي الرئيسة تساي إيغ-وين ، التي زارت غواتيمالا وبيليز قبل ثلاثة أسابيع.

وقال رئيس غواتيمالا خلال زيارة تساي إن "الصداقة بين غواتيمالا وتايوان راسخة"، مؤكدًا أن الجزيرة "دولة مستقلة والصين الحقيقية الوحيدة".

وفي طريق عودتها من أميركا الوسطى، التقت تساي الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي في لوس أنجليس.

وأثار هذا الاجتماع غضب بكين التي ردت بتنظيم مناورات عسكرية واسعة استمرت ثلاثة أيام حول تايوان.

وغواتيمالا واحدة من 13 دولة في العالم ما زالت تعترف دبلوماسياً بتايوان.

تعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية في 1949. وهي تسعى إلى إعادة توحيد أراضيها، بالقوة إذا لزم الأمر، ولا تسمح لأي دولة بإقامة علاقات دبلوماسية معها ومع تايوان.

وكانت هندوراس آخر دولة تقطع علاقاتها مع تايوان لصالح الصين في 26 آذار/مارس.

© 2023 AFP