زواج بطلة الجمباز بايلز ولاعب كرة القدم الأميركية أوينز

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لاعبة الجمباز الأميركية سيمون بايلز (يمين) ومدافع كرة القدم الأميركية جوناثان أوينز في عام 2022

واشنطن (أ ف ب) – أعلنت نجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز ولاعب كرة القدم الأميركية جوناثان أوينز عن زواجهما السبت، بنشر صور يومهما المميز على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وهذه نهاية سعيدة للعلاقة بين بايلز، بطلة المسابقة الكاملة في أولمبياد ريو 2016 وبطلة العالم خمس مرات في المسابقة الكاملة، وأوينز القادم إلى فريق هيوستن تكسانز عام 2019.

وأعلن الرياضيان خطوبتهما في شباط/فبراير من العام الماضي.

كتبت بايلز في حسابها على موقع انستغرام حيث اصبح اسمها سيمون بايلز أوينز "أنا (رمز تعبيري للقلب) أوينز (رمز تعبيري للقلب)".

ردّ عليها أوينز كاتباً "حصلت زوجتي على خاتم رائع" و"اليوم الأول إلى الأبد".

بدوره، كتب أوينز (27 عاماً) في حساباته ".. إلى الأبد"، فردّت عليه بايلز البالغة 26 عاماً "أحبّك زوجي".

وأحرزت بايلز أربع ذهبيات أولمبية في ريو 2016، وكانت مرشحة قوية في أولمبياد طوكيو الأخير لكنها انسحبت من معظم مسابقاته بسبب مشكلات نفسية ومخاوف صحية، معتبرة انها كانت تعاني من فقدان التوازن خلال دورانها في الهواء. أحرزت فضية الفرق والبرونزية في عارضة التوازن.

خلال مسيرتها الزاخرة، توّجت بـ25 ميدالية في بطولة العالم بينها 19 ذهبية، وحصلت على وسام الحرية الرئاسي من الرئيس جو بايدن العام الماضي.

© 2023 AFP