بطولة إيطاليا: استقبال الأبطال لنابولي عقب فوزه على يوفنتوس واقترابه من اللقب

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جاكومو راسبادوري يحتفل بتسجيله هدف الفوز لنابولي ضد يوفنتوس في الدوري الايطالي لكرة القدم في 23 نيسان/أبريل 2023

روما (أ ف ب) – حظي لاعبو فريق نابولي، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، باستقبال الأبطال ليل الأحد-الإثنين من قبل آلاف من جماهير النادي الجنوبي عقب فوزه على يوفنتوس 1-صفر في تورينو، واقترابه من حسم لقب الـ"سكوديتو".

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واستقبلت جماهير النادي اللاعبين قرابة الساعة الثالثة صباحاً في مطار نابولي-كابوديكينو، حسب الصور التي بثتها وسائل إعلام إيطالية واللاعبون أنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصعد نجما الفريق النيجيري فيكتور أوسيميهن والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا إلى سطح الحافلة التي أقلت الفريق من أجل إلقاء التحية على الآلاف الذين تجمهروا حول الحافلة ورفعوا الأعلام واليافطات وأنشدوا الأغاني.

وخطف نابولي فوزاً قاتلاً من أرض يوفنتوس بهدف نظيف سجله البديل جاكومو راسبادوري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقترب أكثر من أي وقت من لقب الدوري الايطالي للمرة الأولى منذ 1990.

وسيحصل نابولي الذي يتصدر الدوري متقدماً بفارق 17 نقطة عن أقرب مطارديه لاتسيو (78 مقابل 61)، وذلك قبل 7 مراحل من نهاية الموسم، على فرصته الاولى لحسم حسابياً لقبه الثالث في تاريخه.

ويتوجب على نابولي الفوز على ساليرنيتانا السبت خلال منافسات المرحلة 32، على أمل ألاّ يفوز لاتسيو في اليوم التالي في سان سيرو في دار إنتر السادس.

وأقرّ مدرب نابولي لوتشيانو سباليتي مساء الأحد أن فريقه خطى خطوة كبيرة نحو اللقب الثالث في تاريخ النادي، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحقبة الذهبية للراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي قاد النادي للفوز بلقبيه الوحيدين عامي 1987 و1990.

ودعا سباليتي جماهير النادي إلى الانتظار "لفترة أطول قليلاً" قبل الاحتفال.

© 2023 AFP