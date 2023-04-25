الاستحواذ على يونايتد: زيلياكوس يجدد التأكيد على استمرارية عرضه

رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس في صورة من العام 1995 في سنغافورة

لندن (أ ف ب) – أعاد رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس التأكيد الثلاثاء على أن عرضه الثاني لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، لا يزال قائماً.

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وكان زيلياكوس أشار في وقت سابق من نيسان/أبريل الحالي إلى أنه لن يشارك في جولة ثالثة من تقديم العروض، متهماً عائلة غلايزر المالكة لـ"الشياطين الحمر" بتحويل العملية إلى "مهزلة".

لكنه أكد أن عرضه الثاني لشراء النادي لا يزال على الطاولة قبل الموعد النهائي للجولة الثالثة من تقديم العروض في 28 نيسان/أبريل.

وجدد رجل الأعمال الفنلندي موقفه الثلاثاء قائلاً عبر حسابه على تويتر "كما قلت عندما أعلنت أنني لن أقدم عرضاً جديداً في الجولة الثالثة، فقد أبلغت اليوم المصرف المرتبط بصفقة بيع يونايتد أن عرضي من الجولة الثانية قائم. لا يوجد حد أقصى للمزايدة. السعر النهائي يخضع للمفاوضات مع البائعين".

وتقدّم المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والملياردير البريطاني جيم راتكليف بعرض ثان للنادي الشهر الماضي.

ورغم الحديث عن عروض عدة تلقاها النادي الإنكليزي في الأسابيع الأخيرة، لا يزال الشيخ جاسم وراتكليف الأوفر حظاً للاستحواذ في حال رفعت عائلة غلايزر الأميركية يدها عن النادي الذي اشترته في العام 2005 مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (980 مليون دولار).

ولن يصل أي من العروض الثلاثة الى عتبة الستة مليارات جنيه استرليني (7.2 مليار دولار) المحددة من قبل عائلة غلايزر التي تراجعت شعبيتها لدى الجماهير بشكل متزايد بعدما غاب الفريق عن ألقاب الدوري الممتاز منذ 2013 ولم يفز بأي لقب منذ 2017، قبل أن ينجح أخيراً في فك صيامه من خلال تتويجه بلقب كأس الرابطة المحلية.

© 2023 AFP