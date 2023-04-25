الشرطة الإيرانية تتقدم بشكوى ضد ممثلتين لظهورهما من دون حجاب

© عطا كناري / ا ف ب

امرأة إيرانية تسير أمام رسم للعلم الإيراني على جدار في أحد شوارع طهران في 10 نيسان/أبريل 2023

طهران (أ ف ب) – تقدّمت الشرطة الإيرانية بشكوى ضد ممثلتين شهيرتين لظهورهما في أماكن عامة بلا الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية، وفق وكالة "تسنيم".

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وأفادت الوكالة ليل الإثنين "أعلنت شرطة طهران التقدم بشكوى قضائية ضد الممثلتين كتايون رياحي وبانتها بهرام لارتكابهما جريمة نزع الحجاب في مكان عام ونشر صور عبر الانترنت".

وكانت الشرطة أعلنت أنها ستبدأ اعتبارا من منتصف نيسان/أبريل، التشدد في تطبيق قوانين وضع الحجاب، وتحديد اللواتي يخالفنها ومعاقبتهن.

وفي أعقاب انتصار الثورة الإسلامية العام 1979، باتت القوانين في إيران تلزم النساء، سواء الإيرانيات أو الأجانب، وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة.

وشهدت إيران في الأشهر الماضية احتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.

وانتشرت على نطاق واسع الأسبوع الماضي، صور لبهرام (53 عاما) وهي تشارك بلا حجاب في عرض عمل في إحدى صالات السينما في طهران.

بدورها، نشرت رياحي (61 عاما) في الآونة الأخيرة صورا لها بلا حجاب في عدد من الأماكن العامة في العاصمة.

وأفرجت السلطات بكفالة عن رياحي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، بعد توقيفها أكثر من أسبوع لنشرها صورا لها بلا حجاب عبر تطبيق انستغرام.

وكانت رياحي في حينه أول ممثلة تقوم بهذه الخطوة دعما لحركة الاحتجاجات، قبل أن تقدم ممثلات أخريات على ذلك.

وتعد رياحي وبهرام من أبرز ممثلات إيران، وسبق أن تمّ تكريمهما بجوائز في مهرجان فجر السينمائي، وهو الأهم ينظم في الجمهورية الإسلامية.

© 2023 AFP