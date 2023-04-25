بطولة ألمانيا: غياب المهاجم تورام عن الملاعب "حتى اشعار آخر" للاصابة

مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الفرنسي ماركوس تورام يحتفل بتسجيله هدفاً في مرمى بايرن ميونيخ في مونشنغلادباخ في 18 شباط/فبراير 2023

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – يغيب المهاجم الدولي الفرنسي ماركوس تورام، نجل بطل العالم ليليان، عن الملاعب لفترة غير محددة جراء تعرضه لاصابة في المقربين الأحد، حسب ما أفاد ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني الثلاثاء.

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وقال مونشنغلادباخ في بيان "عانى ماركوس تورام من تمزق عضلي في المقربين خلال المباراة البيتية ضد أونيون برلين" التي خسرها صفر-1 وذلك ضمن منافسات المرحلة 29 من الدوري.

وأضاف "لن يكون الفرنسي متاحاً حتى إشعار آخر"، مع بقاء خمس مراحل فقط حتى نهاية الدوري.

وتأتي اصابة تورام بعدما أعلن مونشنغلادباخ صاحب المركز العاشر أخيراً أنه لن يعمد إلى تجديد عقد مهاجمه البالغ 25 عاماً والذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل.

وصل نجل بطل مونديال 1998 إلى مونشنغلادباخ في صيف 2019 قادماً من غانغان، وخاض مسابقتي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (2019-2020) ودوري أبطال أوروبا (2020-2021) بألوان النادي الألماني.

وسجل تورام الذي وصل مع منتخب "الديوك" إلى نهائي مونديال قطر العام الماضي، هذا الموسم 13 هدفاً في "بوندسليغا"، ليحتل المركز الثاني في ترتيب أفضل الهدافين خلف مهاجم فيردر بريمن نيكلاس فولكروغ (16)، أضاف إليها 3 أهداف في الكأس المحلية.

© 2023 AFP