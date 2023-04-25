دوري "أن بي إيه": باتلر يحصّن تقدم ميامي وليكرز على أعتاب التأهل

© ميغان بريغز / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/"غيتي" عبر ا ف ب

جيمي باتلر خلال المباراة التي أحرز فيها 56 نقطة لميامي هيت على حساب ميلووكي باكس

ميامي (أ ف ب) – قدّم جيمي باتلر أداءً مذهلاً بتسجيله 56 نقطة في ليلة كبيرة عاد فيها فريقه ميامي هيت من تأخر في النتيجة إلى فوز 119-114 على ميلووكي باكس الذي بات على مشارف الإقصاء من منافسات الـ"بلاي أوف" في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.

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وفي نزال مثير على ملعب "كاسيا سنتر" في ميامي، قاد باتلر فريقه إلى الفوز الذي منحه تقدماً 3-1 في سلسلة مواجهات الدور الأول للمنطقة الشرقية.

وكان مجموع نقاط باتلر هو رابع أعلى أداء فردي في التسجيل في مباراة فاصلة بالدوري الأميركي للمحترفين على الإطلاق.

فقط مايكل جوردان (63 نقطة)، إلجين بايلور (61) ودونوفان ميتشل (57) سجلوا نقاطاً أكثر في مباراة ما بعد الموسم المنتظم.

وغرباً أيضاً، شدد ليكرز الخناق على ممفيس غريزليز ووضعه على عتبة الخروج، خلال مباراة رابعة قوية حُسمت لأصحاب الأرض بفضل "الملك" ليبرون جيمس.

فقد سجّل جيمس سلّة مع بقاء ثمانية أعشار لنهاية الوقت الأصلي، ليفرض تعادلاً وتمديداً، في وقت اعتقد فيه ممفيس غريزليز أنه حقق الأصعب بتقدمه قبل ست ثوان من النهاية بسلة من ديزموند باين (36 نقطة) مع تمريرة حاسمة من جا مورانت (19 نقطة).

© 2023 AFP