المعارض الروسي يفغيني رويزمان يمثل أمام المحكمة لانتقاده الهجوم في أوكرانيا

© آنا يورييفا / ا ف ب/ارشيف

المعارض الروسي يفغيني بريغوجين مغادرا مركز اعتقال في إيكاتيرينبورغ، في 30 آذار/مارس 2023

إيكاتيرينبورغ (روسيا) (أ ف ب) – مثل المعارض الروسي ومنتقد الكرملين البارز يفغيني رويزمان أمام المحكمة الأربعاء على خلفية اتهامات بالإساءة لسمعة الجيش الروسي فيما يتعلق بالهجوم في أوكرانيا.

إعلان اقرأ المزيد

وكان رويزمان (60 عاما) أصبح في 2013 أبرز رئيس بلدية معارض بتوليه رئاسة بلدية إيكاتيرينبورغ الواقعة في منطقة الأورال لخمس سنوات.

وهو آخر معارض بارز لا يزال في روسيا خارج السجن.

وكان رويزمان الذي انتقد علنا الرئيس فلاديمير بوتين وهجومه في أوكرانيا، قد قال إنه مدرك لاحتمال سجنه في أي لحظة. ويحظى بشعبية كبيرة في إيكاتيرينبورغ وخارجها، وهو صديق للمعارض المسجون أليكسي نافالني.

في آب/أغسطس 2022 بدأت السلطات تحقيقات جنائية بحق رويزمان المتهم ب"تشويه سمعة الجيش" من خلال تصريحات بشأن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

ونفى رويزمان في انطلاق جلسات المحاكمة في إيكايرينبورغ أي ذنب، وفق بث مباشر لوقائع الجلسة على منصة يوتيوب.

وردا على سؤال قاض له ما إذا كان يقر بالذنب أجاب رويزمان "كلا".

ورويزمان معروف بتصريحاته اللاذعة نشر الكثير من الشتائم مستهزئا بالمسؤولين، ما أسعد مؤيديه.

وتشن السلطات حملة على المعارضة في وقت تواصل موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وجميع المعارضين البارزين إما في السجن أو في المنفى.

© 2023 AFP