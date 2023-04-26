اوكرانيا والمهاجرون في صلب زيارة البابا للمجر

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البابا فرانسيس بعد تلاوته رسالة عيد الفصح في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان في التاسع من نيسان/أبريل 2023

الفاتيكان (أ ف ب) – يتوجه البابا فرنسيس الجمعة الى المجر في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وهو لا يؤيد سياسة الزعيم السيادي للبلاد فيكتور اوربان المناهضة للمهاجرين والراغب في الحفاظ على العلاقة مع موسكو.

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بعد شهر من دخوله المستشفى لاصابته بالتهاب في الشعب الهوائية، ستتم مراقبة صحة البابا الأرجنتيني البالغ من العمر 86 عامًا عن كثب خلال هذه الزيارة، التي ستقتصر على العاصمة بودابست للتكيف مع وضعه الصحي.

في هذه الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى ويبلغ عدد سكانها 9,7 مليون نسمة، 39% منهم من الكاثوليك وفقًا لأحدث الأرقام التي نشرت في عام 2011، ستتمحور زيارة البابا حول الحرب في أوكرانيا المجاورة وملف الهجرة.

وكان رئيس الكنيسة الكاثوليكية قد توقف لمدة سبع ساعات في بودابست في ايلول/سبتمبر 2021، دعا خلالها المجريين إلى "الانفتاح" على الجميع ووعد بالعودة إلى البلاد.

لدى وصوله الجمعة، سيستقبل أوربان الحبر الأعظم الذي أعرب له عن امتنانه للحماية التي قدمتها المجر للأوكرانيين الفارين من الحرب خلال لقاء في الفاتيكان في نيسان/أبريل 2022.

للرجلين تصورات متباينة تماما بشأن الدين: ويعلن أوربان تمسكه ب"أوروبا مسيحية" لتبرير سياسته المعارضة للمهاجرين، بينما يدعو البابا إلى توزيع عادل للمهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي.

وأوربان المتمسك بالدفاع عن "القيم المسيحية"، حريص على الحفاظ على العلاقات مع موسكو وعلى عدم انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويرفض إرسال أسلحة لكييف.

تباين في المعاملة

في بودابست سيلتقي البابا باللاجئين الأوكرانيين في حين بقيت دعواته المتكررة من أجل السلام ومبادرة الفاتيكان للوساطة، حبرا على ورق.

وأشار البابا الأحد إلى زيارة "لأوروبا الوسطى التي لا تزال تعصف بها رياح الحرب الجليدية بينما يطرح تهجير عديد كبير من الأشخاص مسائل إنسانية ملحة".

عبر أكثر من مليون أوكراني الحدود منذ غزو موسكو البلاد في شباط/فبراير 2022 وتقدم 35 ألفًا بطلب للحصول على وضع الحماية الموقتة، وفقًا للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال السفير المجري لدى الفاتيكان ادوارد هابسبورغ لفرانس برس إن "موقفنا قريب من موقف الكرسي الرسولي: وقف فوري لاطلاق النار ومفاوضات سلام".

وأضاف هابسبورغ "تشهد بلادي أكبر عمل إنساني في تاريخها، حيث توفر السكن والتعليم وأماكن العمل لكل الراغبين في البقاء معنا".

لكنه شدد على التباين في المعاملة بين "لاجئي الحرب" و "المهاجرين غير الشرعيين"، في حين تتهم بلاده بانتظام بسبب سياساتها التمييزية.

"التركيز على الرؤيا المشتركة"

لرحلته ال41 الى الخارج منذ انتخابه في عام 2013 ، سيلقي البابا فرنسيس ستة خطابات ويترأس قداسًا في الهواء الطلق الأحد. كما سيلتقي بالفقراء والشباب وأعضاء الكنيسة المحلية وممثلي القطاع الجامعي والثقافي.

وبحسب زولتان كيزيلي مدير مركز الأبحاث الموالي للحكومة Szazadveg، فإن الزيارة "تمنح أوربان الفرصة لتسليط الضوء على القيم التقليدية حول الله والأسرة" والتي يروج لها منذ عودته إلى السلطة في عام 2010.

أما بالنسبة للخلافات في وجهات النظر بين الرجلين، فإن رئيس الوزراء المجري سيحرص على وضعها جانبا و"التركيز على الرؤيا المشتركة"، مشددا على أن المجر "ليست وحدها في الدفاع عن المسيحية وتحظى ب"دعم" البابا كما ذكر الخبير.

البابا الذي يرى أن المثلية الجنسية "ليست جريمة"، تعرض لانتقادات في الماضي من قبل وسائل الإعلام الموالية لأوربان لتصريحاته التي اعتُبرت مؤيدة للمهاجرين وأفراد مجتمع الميم.

فرنسيس هو ثاني بابا يزور المجر، بعد زيارتي البابا يوحنا بولس الثاني في عامي 1991 و1996.

على الرغم من تقدمه في السن والآلام التي يعاني منها في الركبة التي ترغمه على الاستعانة بعصا أو كرسي متحرك، لا يزال يسافر: سيزور لشبونة في آب/أغسطس ومارسيليا في أيلول/سبتمبر وكذلك منغوليا.

© 2023 AFP