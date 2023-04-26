بطولة إنكلترا: هزيمة خامسة لتشلسي بقيادة لامبارد وفوز ثالث توالياً لليفربول

© ادريان دينيس / ا ف ب

مدرب تشلسي الموقت فرانك لامبارد (يمين) خلال اللقاء ضد برنتفورد في الدوري الانكليزي لكرة القدم. لندن في 26 نيسان/أبريل 2023

لندن (أ ف ب) – مُني تشلسي بهزيمة خامسة من أصل خمس مباريات خاضها حتى الآن بقيادة مدربه الجديد-القديم فرانك لامبارد، وجاءت على يد ضيفه برنتفورد صفر-2 الأربعاء في المرحلة 33 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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وبدأ لامبارد مهمته كمدرب موقت للفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب بين 2001 و2014 وأشرف عليه من صيف 2019 حتى أوائل 2021 عاك 2018، بخسارة مبارياته الأربع الأولى، اثنان منها في الدوري ومثلهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

ثم مني خليفة المدرب المقال غراهام بوتر الأربعاء بهزيمة خامسة توالياً، ليفشل النادي اللندني في تحقيق انتصاره الأول بالمجمل في آخر 8 مباريات، وتحديداً منذ تغلبه على ليستر 3-1 في 11 آذار/مارس في المرحلة 27 من الدوري.

وأنهى تشلسي الشوط الأول متخلفاً بالنيران الصديقة عبر الإسباني سيسار أسبيليكويتا الذي حول الكرة بالخطأ في مرماه إثر ركلة ركنية (37).

ثم حسم برنتفورد فوزه الثاني توالياً في "ستامفورد بريدج" حيث انتصر الموسم الماضي 4-1، باضافته الهدف الثاني في الدقيقة 78 عبر البديل الكاميروني براين مبومو إثر هجمة مرتدة وتمريرة من البديل الآخر شاندون بابتيست من غرانادا.

وبذلك، تجمد رصيد تشلسي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تقدم برنتفورد موقتاً الى المركز التاسع بـ47 نقطة.

ويمكن القول أن مشاركة تشلسي أوروبياً الموسم المقبل شبه مستحيلة، لاسيما أن بانتظاره مباريات شاقة جداً من الآن وحتى نهاية الموسم، أولها الثلاثاء المقبل ضد أرسنال المتصدر، إضافة الى مانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب (المرحلة 37) وجار الأخير مانشستر يونايتد (مباراة مؤجلة من المرحلة 32) ونيوكاسل الثالث حاليا (المرحلة الأخيرة).

وفي لندن أيضاً، واصل ليفربول مسعاه للحصول على مركز مؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتحقيقه فوزه الثالث توالياً والخامس عشر هذا الموسم، وجاء على حساب مضيفه وست هام 2-1.

وكان وست هام البادئ بالتسجيل عبر البرازيلي لوكاس باكيتا بتسديدة بعيدة رائعة بعد تبادل للكرة مع الجامايكي ميكايل أنتونيو (12)، لكن ليفربول رد سريعاً عبر الهولندي كودي خاكبو الذي أدرك التعادل بتسديدة بعيدة أيضاً بعد تمريرة من ترنت ألكسندر أرنولد (18).

وفي بداية الشوط الثاني وضع الكاميروني جويل ماتيب ليفربول في المقدمة برأسية بعدما وصلته الكرة من الاسكتلندي أندي روبرتسون إثر ركلة ركنية.

ورفع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب رصيده الى 53 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام توتنهام الخامس الذي يستقبل مانشستر يونايتد الخميس.

وشاءت الصدف أن يتواجه ليفربول مع توتنهام على أرض الأول في المرحلة المقبلة في مباراة مصيرية من أجل صراع دوري الأبطال في ظل ابتعادهما حالياً عن يونايتد الرابع بفارق 6 نقاط.

وحقق نوتنغهام فورست فوزاً هاماً جداً لصراع البقاء صعد بفضله من المركز قبل الأخير الى السابع عشر بـ30 نقطة، وجاء على حساب ضيفه برايتون 3-1.

© 2023 AFP