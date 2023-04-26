بولسونارو يخضع لاستجواب من الشرطة الفدرالية بشأن اعمال شغب ارتكبها أنصاره

الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في 3 شباط/فبراير 2023 في دورال في فلوريدا.

برازيليا (أ ف ب) – خضع الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو صباح الأربعاء لاستجواب من قبل الشرطة الفدرالية حول دوره في اقتحام مؤيّدين له القصر الرئاسي ومقرّي الكونغرس والمحكمة العليا بحسب ما اعلن مصدر شرطي لوكالة فرانس برس.

إعلان اقرأ المزيد

وكان قاض بالمحكمة العليا البرازيلية أمر في منتصف نيسان/ابريل باستجواب بولسونارو للردّ على أسئلة بشأن تحريضه المحتمل لمثيري الشغب الذين دعوا إلى الإطاحة بمنافسه في الانتخابات والرئيس الحالي.

ووصل الرئيس السابق إلى مقر الشرطة الفدرالية في سيارة ذات نوافذ مظللة، بحسب فرانس برس.

هُزم بولوسنارو في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وغادر البرازيل في 30 كانون الأول/ديسمبر، قبل يومين على تنصيب منافسه.

واقتحم الآلاف من أنصار بولسونارو اليمينيين المتطرفين مقارّ السلطة في برازيليا في الثامن من كانون الثاني/يناير، ودمّروا مكاتب وخرّبوا أعمالاً فنّية ودعوا الجيش للتدخّل للإطاحة باليساري المخضرم لولا.

وجاءت أعمال الشغب في برازيليا بعد أسبوع من تولّي لولا منصبه بعد فوزه بفارق ضئيل على بولسونارو في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وشبّه كثيرون تلك المشاهد بأحداث الشغب التي حصلت في واشنطن في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 عندما اقتحم أنصار للرئيس الأميركي المنتهية ولايته في حينه دونالد ترامب مبنى الكونغرس في محاولة فاشلة لمنع المصادقة على فوز غريمه جو بايدن.

وبعد مغادرته إلى ولاية فلوريدا الأميركية في الأيام الأخيرة من ولايته، عاد بولسونارو إلى البرازيل في 30 آذار/مارس، متعهّداً معارضة حكومة لولا.

© 2023 AFP