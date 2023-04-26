سفينة تقلّ 1687 مدنيًا تمّ إجلاؤهم من السودان تصل إلى السعودية (الخارجية)

عناصر من القوات البحرية السعودية يساعدون أشخاصًا تمّ إجلاؤهم من السودان أثناء وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة في 26 نيسان/أبريل 2023

جدة (أ ف ب) – وصلت الأربعاء سفينة إجلاء تقلّ 1687 مدنيّاً من أكثر من 50 دولة فرّوا من العنف في السودان، إلى مدينة جدّة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في أكبر عمليّة إنقاذ من نوعها تُنفّذها المملكة حتّى الآن.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت الخارجية في بيان "وصل صباح اليوم (الأربعاء) إلى مدينة جدّة 13 مواطنًا سعوديًا، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تمّ إجلاؤهم نحو 1674 شخصًا" من 56 دولة مشيرةً إلى أنهم نُقلوا "من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة".

واندلعت المعارك في السودان في 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، الذي كان حليفا للبرهان ونائبا لقائد الجيش قبل أن يتحولا الى خصمين.

وأدت المعارك إلى مقتل 459 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح، وفق الأمم المتحدة، ووضعت نظام الرعاية الصحية تحت ضغط هائل للتعامل مع حصيلة متزايدة من الضحايا. ويواجه كثرٌ حاليًا نقصًا حادًا في المياه والغذاء والأدوية والوقود إضافة إلى انقطاع الكهرباء والإنترنت.

ودخل وقف إطلاق النار في السودان الذي تمّ التوصل إليه برعاية أميركية يومه الثاني لكنه لا يزال هشًا وسط تقارير لشهود عيان عن المزيد من الضربات الجوية.

وسبق أن نظّمت السعودية عمليات إجلاء بحرًا وجوًا. وأعلنت السعودية السبت إنجاز أول عملية إجلاء لمدنيين من السودان إلى جدّة على متن سفينة شملت أكثر من 150 شخصًا بينهم دبلوماسيون أجانب ومسؤولون.

والاثنين، نقلت طائرة عسكرية نحو 30 شخصًا من رعايا كوريا الجنوبية إلى قاعدة جوية في جدّة كما أجلت سفينة قرابة مئتي شخص من 14 جنسية من مدينة بوتسودان إلى قاعدة بحرية في جدّة.

وإضافة إلى السعوديين الـ13، شملت عملية الإجلاء الأربعاء مدنيين من دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا الشمالية وأميركا الوسطى، بحسب بيان وزارة الخارجية.

وأوضحت الوزارة أن "بذلك يصل إجمال من تمّ إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء إلى نحو 2148 شخصًا (114 مواطنًا سعوديًا، 2034 شخصًا ينتمون لـ62 جنسية)".

© 2023 AFP