يوروليغ: العودة من القبور...بارتيزان وجماهيره الشغوفة في الادوار الاقصائية بعد 13 سنة

© أوليفر بونيك / ا ف ب

الفرنسي ماتياس لوسور يحتفل مع جماهير بارتيزان بلغراد الصربي بعد الفوز على باناثينايكوس اليوناني ليتأهل الفريق الى الادوار الاقصائية من موسم 2022-2023 في بطولة يوروليغ لكرة السلة

بلغراد (أ ف ب) – ملعب ممتلئ عن بكرة أبيه، قاعدة جماهيرية شغوفة ومولعة، سلسلة نتائج مبهرة مع نهاية الموسم...هكذا عاد بارتيزان بلغراد الصربي إلى الادوار الاقصائية من بطولة أوروبا في كرة السلة (يوروليغ) منهيًا جفافًا استمر 13 عامًا.

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بالألوف تدفقت الجماهير باللونين الاسود والابيض، هذا الموسم بانتظام الى ملعب ستارك أرينا الذي يتسع لـ18300 متفرج في بلغراد.

تصدر الفريق قائمة الحضور في يوروليغ هذا الموسم مع "معدل بلغ 17012 مشجعًا في المباراة الواحدة" وفق موقع "باسكيت نيوز".

يشتهر مشجعو الفريق - المعروفون باسم "غرايف ديغرز" (حفّارو القبور) بسبب ألوان النادي - بإخلاصهم الشديد.

كُرِّم تفانيهم هذا الموسم ليس فقط ببلوغ بارتيزان الأدوار الاقصائية، بل بفوزه في عقر دار ريال مدريد الاسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الالقاب (10)، في المباراة الاولى من سلسلة الدور الاول الثلاثاء.

لم يخوضوا أي مباراة أدوار إقصائية من بطولة أوروبية منذ دوري أبطال أوروبا لكرة السلة (باسكيتبول تشامبيونز ليغ) 2017، ولم يفوزوا بواحدة منذ أن حلوا في المركز الرابع في يوروليغ 2010.

يشكّل فريق كرة السلة جزءاً من نادٍ رياضي تأسّس عام 1945 ويضمّ فرقًا عديدة، بينها أحد أفضل فرق كرة القدم في صربيا.

يعتبر شغف الألتراس في فريق كرة السلة أكثر شيوعًا من ذاك في كرة القدم، حيث يقودون الجماهير بهتافات وأغان مدوية، بينما يلوحون بالأعلام والأوشحة.

لم يخض بارتيزان بلغراد أي مباراة أدوار إقصائية في بطولة أوروبية منذ دوري أبطال أوروبا لكرة السلة (باسكيتبول تشامبيونز ليغ) 2017 © أوليفر بونيك / ا ف ب

قال الفرنسي ماتياس لوسور نجم بارتيزان لوكالة فرانس برس "لدينا أقوى أفضلية أرض في أوروبا. لا أعتقد أن أي فريق يمكنه منافسة في ذلك".

وتابع "يساعدوننا على أرضنا بطريقة لا توصف".

بعد بداية صعبة للموسم، قلب بارتيزان الأمور ونجح في التأهل الى الأدوار الاقصائية بقيادة المدرب زيليكو أوبرادوفيتش الذي قاد الفريق إلى لقبه الوحيد في يوروليغ عام 1992.

بعد أن درّب في إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا حاصدًا الألقاب، عاد أوبرادوفيتش الى بارتيزان في عام 2021 وأعاد إحياء الفريق وشغف الجماهير.

ثقافة قديمة

قال أمام الإعلام قبل المباراة ضد ريال مدريد "هناك هذا الارتباط مع الدعم الهائل من المدرجات. لطالما كانت جماهير بارتيزان كذلك".

بينما اشتهرت صربيا منذ الزمن بثقافتها الشرسة في كرة القدم، فإن كرة السلة لها جذور عميقة أيضًا في البلاد ووصلت عبر مبعوث الصليب الأحمر الأميركي قبل قرن من الزمن.

بعد الحرب العالمية الثانية، استثمرت حكومة يوغوسلافيا الاشتراكية بسخاء في الرياضة، بما في ذلك كرة السلة مع وجود ملاعب في كل حي تقريبًا.

لا يزال جنوب شرق أوروبا مَصدَرًا ومصدّرًا رائدًا للمواهب.

تسعى كبار الاندية الاوروبية الاكثر ثراء ودوري كرة السلة الاميركي للمحترفين للحصول على خدمات اللاعبين الصرب المعروفين بصلابتهم وبراعتهم.

بعد الحرب العالمية الثانية، استثمرت حكومة يوغوسلافيا الاشتراكية بسخاء في الرياضة، بما في ذلك كرة السلة مع وجود ملاعب في كل حي تقريبًا. © أوليفر بونيك / ا ف ب

تألق نيكولا يوكيتش محليًا قبل أن ينتقل الى دنفر ناغتس الاميركي، ما مكّنه من الفوز بجائزة أفضل لاعب في "أن بي ايه" في آخر موسمين.

مع رحيل اللاعبين الصرب إلى الخارج، كافح بارتيزان وغريمه الأزلي ريد ستار لسنوات وغابا عن الأدوار الاقصائية في يوروليغ لفترة طويلة.

لكن بارتيزان يوقع بدوره مع لاعبين من الخارج. من بين أفضل هدافيه الخمسة في يوروليغ هذا الموسم، ثلاثة أميركيين هم كيفن بانتر وزاك ليداي وجيمس نانيلي بالإضافة إلى الأسترالي دانتي إكسوم ولوسور.

قال ماركو بينا، وهو مشجع يبلغ من العمر 27 عامًا عقب فوز الفريق على باناثينايكوس اليوناني في وقت سابق من هذا الشهر "لقد انتظرنا طويلًا. مكان بارتيزان في اليوروليغ".

وتابع "سنتأهل الى المربع الذهبي".

© 2023 AFP