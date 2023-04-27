إجمالي الناتج المحلي الأميركي سجل تباطؤا كبيرا بتحقيقه نموا نسبته 1,1 %

© دانيل سليم / ا ف ب

واشنطن (أ ف ب) – تباطأ الاقتصاد الأميركي بشكل كبير ليسجل نموا نسبته 1,1 في المئة في الربع الأول من العام، على ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية الخميس، فيما يتزايد احتمال حدوث ركود معتدل.

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وساهم الاستهلاك في إعطاء دفع لأكبر اقتصاد في العالم مطلع العام 2023، لكن من المرجح أن تؤثر الأزمة التي شهدها القطاع المصرفي أخيرا وارتفاع أسعار الفائدة على التوقعات.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي بلغ 1,1 في المئة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس بعدما سجل 2,6 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة في بيان "مقارنة بالربع الأخير (من العام الماضي)، يعكس التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول (من العام الحالي) بشكل أساسي تراجع استثمار المخزون الخاص وتباطؤ الاستثمار الثابت غير السكني".

وأضافت أن ذلك قابله جزئيا تسارع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الصادرات.

وقالت الوزارة في بيان إن رقم الناتج المحلي الإجمالي "يعكس زيادات في الإنفاق الاستهلاكي والصادرات وإنفاق الحكومة الفدرالية" مع بعض أشكال الاستثمار.

© 2023 AFP