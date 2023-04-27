مقتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة

© زين جعفر / ا ف ب

جنود إسرائيليون قرب مفترق غيتاي أفيسار قرب سلفيت بعد محاولة دهس بحسب الجيش، في 27 نيسان/أبريل 2023

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل فلسطيني الخميس بإطلاق نار من جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، بينما قالت القوات الإسرائيلية إنه كان يعتزم تنفيذ هجوم.

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وقالت الوزارة إن "أحمد يعقوب طه، 39 عاما، استشهد برصاص الاحتلال قرب سلفيت" في شمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

من جهته تحدث الجيش الإسرائيلي في بيان عن "محاولة دهس بسيارة قرب مفترق غيتاي أفيسار" في قطاع سلفيت.

وأضاف "حاول إرهابي دهس مدنيين وأفراد من قوات الأمن عند المفترق قبل أن يترجّل من سيارته حاملا سكينا في يده وحاول طعن عنصر من الشرطة".

وأشار البيان الى أن "جنودا فتحوا النار في اتجاهه وحيّدوه"، من دون تسجيل إصابات لدى الطرف الإسرائيلي.

ويشهد النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين تصاعدا في أعمال العنف منذ مطلع العام الجاري.

ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، أودى التصعيد بما لا يقلّ عن 99 فلسطينياً و19 إسرائيلياً وامرأة أوكرانية ومواطن إيطالي، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، ومن الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.

© 2023 AFP