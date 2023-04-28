أن بي ايه: سلتيكس يقصي هوكس ويبلغ نصف نهائي الشرقية

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جايسون تايتوم يسجل سلة ساحقة خلال مباراة فريقه بوسطن سلتيكس مع مضيفه أتلانتا هوكس في الدور الاول من الادوار الاقصائية للمنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 27 نيسان/أبريل 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – سجل جايلن براون وجايسون تايتوم 62 نقطة مجتمعَين وقادا بوسطن سلتيكس لفوز مثير على مضيفه أتلانتا هوكس 128-120 الخميس وحسم سلسلة الدور الاول من الادوار الاقصائية 4-2، ليبلغ الفريق نصف نهائي المنطقة الشرقية من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وضرب سلتيكس، وصيف الموسم الماضي بعد خسارته ضد غولدن ستايت ووريرز، موعدًا في نصف نهائي المنطقة مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ونجميه الكاميروني جويل إمبيد وجيمس هاردن.

وسجل تراي يونغ نجم المباراة الخامسة في بوسطن بعد ثلاثية قاتلة في الثواني الاخير جرّت السلسلة الى مباراة سادسة في أتلانتا، 30 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

لكن يونغ لم يرتق الى المستوى في الشوط الثاني الخميس مكتفيًا بخمس نقاط بعد الاستراحة وسدد 9 محاولات ناجحة من أصل 28 في المباراة.

أحرز بروان 32 نقطة مقابل 30 لتايتوم لسلتيكس الذي سجل 11 نقطة تواليًا في الربع الاخير مهّدت للفوز بعد أن تبادل الفريقان التقدم 22 مرة في المباراة وتعادلا في 15 مناسبة.

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