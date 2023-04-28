"إطلاق نار" على سفينة قبالة اليمن (وكالة الأمن البحري البريطانية)

صورة حصلت عليها فرانس برس من وكالة تسنيم الإيرانية بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير 2021 تظهر ناقلة النفط الكورية الجنوبية لدى احتجازها من قبل البحرية الإيرانية في مياه الخليج

دبي (أ ف ب) – أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية (UKMTO) الجمعة أن سفينة تعرضت لهجوم قبالة شواطئ جنوب اليمن.

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وقالت وكالة يونايتد كينغدوم ماريتايم ترايد اوبريشنز" (UKMTO) التي تصدر تحذيرات أمنية في مجال الملاحة البحرية، إن السفينة تعرضت لإطلاق نار في خليج عدن.

وأضافت "تلقت UKMTO تقريرا عن تعرض سفينة لهجوم" موضحة أنها "تعرضت لإطلاق نار". وجاء في بيان مقتضب أن ثلاث سفن كانت ضالعة في الهجوم على متن كل واحدة منها ثلاثة إلى أربعة أشخاص.

ولم تعط الوكالة أي تفاصيل إضافية.

وأتى هذا التقرير غداة إعلان إيران احتجازها ناقلة نفط متجهة إلى الولايات المتحدة في خليج عمان قائلةً إنها اصطدمت بسفينة إيرانية ما أدى الى فقدان اثنين من طاقمها وإصابة آخرين، بينما طالبت واشنطن بالافراج عنها "فورا".

© 2023 AFP