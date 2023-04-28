الصين تتّهم الفيليبين بأنها أرادت "عمدا" التسبب في حادث بحري

© تيد الجيبي / ا ف ب

صورة مؤرخة في 23 نيسان/ابريل 2023 لسفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه خلال مرور سفينتين فيليبينيتين للقيام بدورية في المنطقة

بكين (أ ف ب) – قالت الصين الجمعة إن حادثا كاد يقع في بحر الصين الجنوبي بين سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين وسفينة دورية فيليبينية تقل صحافيين، نتج عن "عمل استفزازي متعمد".

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ووقع الحادث الأحد غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني تشين غانغ لمانيلا كانت تهدف إلى خفض التوترات في هذه المياه المتنازع عليها.

وقطعت سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين الطريق على سفينة فيليبينية أصغر منها مرتين وأصبحتا على مسافة 45 مترا إحداهما من الأخرى وقد تجنبتا الاصطدام بصعوبة. وشهد فريق من وكالة فرانس برس كان مدعوّا على متن سفينة فيليبينية أخرى للمشاركة في دورية في المنطقة، الحادث.

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري "كان عملا استفزازيا متعمدا أن تدخل السفينة الفيليبينية مياه ريناي جياو مع صحافيين على متنها، وكان الهدف البحث عن مواجهة وإثارة ضجة إعلامية".

ويشكّل بحر الصين الجنوبي منطقة متنازع عليها.

تقول الصين إنها كانت أول بلد يكتشف ويسمّي جزر هذه المنطقة البحرية الشاسعة التي يمر عبرها اليوم جزء كبير من التجارة بين آسيا وسائر أنحاء العالم.

وبالتالي تطالب بجزء كبير من الجزر والشعاب المرجانية الموجودة هناك. لكنّ دولا مجاورة أخرى (الفيليبين وفيتنام وماليزيا وبروناي) لديها مطالب فيها وكل منها يسيطر على جزر عدة.

© 2023 AFP