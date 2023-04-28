بطولة ألمانيا: دورتموند يتعثّر ويفتح باب الصدارة لبايرن

© إينا فاسبندر / ا ف ب/AFP

بوخوم (ألمانيا) (أ ف ب) – فتح بوروسيا دورتموند باب صدارة الـ"بوندسليغا" لغريمه بايرن ميونيخ، بتعثره مع مضيفه بوخوم 1-1 الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني في كرة القدم.

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وتقدم بوخوم عن طريق الفرنسي أنتوني لوسيا في الدقيقة الخامسة من المباراة، قبل أن يدرك دورتموند التعادل بعد دقيقتين بهدف كريم أديمي (7).

وبهذا التعادل، رفع دورتموند رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ الثاني الذي بات أمام فرصة استعادة الصدارة في حال تمكّن من الفوز على ضيفه هرتا برلين الأحد.

وبالتالي، وبعد 11 عاماً من تتويجه الأخير في الدوري الألماني لكرة القدم، قد يضيع بوروسيا دورتموند فرصة إنهاء الهيمنة الصارخة لبايرن ميونيخ الذي ظفر باللقب في المواسم العشرة الأخيرة.

من جهة أخرى، رفع بوخوم رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

© 2023 AFP