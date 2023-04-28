دورة مدريد: ألكاراس يواصل دفاعه عن لقبه وانتهاء مشوار رود باكراً

مدريد (أ ف ب) – نجا حامل اللقب كارلوس ألكاراس من سقوط في المجموعة الأولى قبل أن يتغلب على الفنلندي إميل روسوفوري 2-6، 6-4 و6-2 ليبلغ الدور الثالث من دورة مدريد الألف نقطة للماسترز الجمعة، فيما انتهى مشوار النروجي كاسبر رود على يد الإيطالي ماتيو أرنالدي.

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وكافح ألكاراس المصنف ثانياً عالمياً وبطل أميركا المفتوحة للفوز على الفنلندي المصنف 41.

وسيواجه الإسباني الذي احتفظ نهاية الأسبوع الماضي بلقبه في دورة، البلغاري غريغور ديميتروف الفائز على الفرنسي غريغوار بارير لحجز مكان في ثمن النهائي.

وسجّل ألكاراس البالغ 19 عاماً 10 إرسالات ساحقة، لكنه اضطر إلى إنقاذ 9 من 11 نقطة فاصلة في مباراة استمرت ساعتين و16 دقيقة.

وقبيل ذلك، انتهى مشوار رود المصنف رابعاً عالمياً عند الحاجز الأول، وذلك بسقوطه في الدور الثاني على يد أرنالدي 3-6 و4-6 الجمعة.

وأعفي رود من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الآخرين، وبالتالي خاض الجمعة مباراته الأولى في هذه الدورة التي ودعها من الدور ذاته الموسم الماضي على يد الصربي دوشان لايوفيتش.

وبذلك، تأجل مسعى ابن الـ24 عاماً لإحراز لقبه الأول في دورات الألف نقطة للماسترز التي خاض فيها مباراة نهائية واحدة العام الماضي في ميامي حين خسر أمام ألكاراس.

ولم يكن النروجي موفقاً منذ بداية الموسم، إذ، وباستثناء إحرازه لقب دورة إستوريل، لم يذهب بعيداً في أي من مشاركاته الأخرى، أبرزها في أستراليا المفتوحة حيث خرج من الدور الثاني، ودورات إنديان ويلز وميامي ومونتي كارلو الألف للماسترز حيث انتهى مشواره عند الدور الثالث فيها جميعاً.

وخلافاً لرود، بدأ الروسي أندري روبليف المصنف خامساً في الدورة وسادساً عالمياً، مشواره جيداً انطلاقاً من معنويات الفوز بلقب مونتي كارلو ووصوله الى نهائي دورة بانيا لوكا البوسنية في مشاركتيه الأخيرتين، وتأهل الى الدور الثالث بفوزه على السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا 7-5 و6-4 في ساعة و17 دقيقة.

وكان فافرنيكا، ابن الـ38 عاماً الفائز بثلاثة ألقاب كبرى في مسيرته لكن آخرها يعود الى عام 2016 في فلاشينغ ميدوز، يخوض مشاركته الأولى في مدريد بعد ثلاثة أعوام من الغياب بسبب الإصابات.

لكن مشواره كان قصيراً في الدورة التي حل فيها وصيفاً عام 2013، بعدما مني بهزيمة ثانية من أصل أربع مواجهات جمعته بروبليف الذي يلتقي في الدور المقبل الياباني يوشيهيتو نيشيوكا الثامن والعشرين والفائز بدوره على السلوفاكي أليكس مولكان 5-7 و6-4 و6-4.

وفي دورة الألف للسيدات، بلغت الروسية داريا كاساتكينا الثامنة والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا الحادية عشرة الدور الثالث، بفوز الأولى على مواطنتها أناستازيا بافليوتشينكوفا 6-4 و6-3 والثانية على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 6-3 و4-6 و6-صفر.

وانتهى مشوار الكندية أوجيني بوشار عند الدور الثاني بالخسارة أمام الإيطالية مارتينا تريفيزان 2-6 و5-7.

وكانت المصنفة خامسة عالمياً سابقاً والمتراجعة الى المركز 285 في تصنيف "دبليو تي أيه"، تخوض رابع مباراة لها فقط هذا الموسم في محاولة منها لاستعادة شيء من المستوى الذي خولها عام 2014 من الوصول الى نهائي ويمبلدون ونصف نهائي أستراليا المفتوحة ورولان غاروس والمركز الخامس عالمياً، قبل أن تنقلب حياتها رأساً على عقب بسبب كثرة الإصابات والعملية الجراحية التي خضعت لها في كتفها الأيمن وابعدتها عن الملاعب لمدة 17 شهراً بين آذار/مارس 2021 وآب/أغسطس 2022.

© 2023 AFP