وصول البابا فرنسيس الى المجر في زيارة تستمر ثلاثة أيام

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أطفال يرتدون الزي التقليدي المجري يستقبلون البابا فرنسيس عند وصوله الى بودابست في 28 نيسان/ابريل 2023.

بودابست (أ ف ب) – وصل البابا فرنسيس صباح الجمعة الى المجر في زيارة تستمر ثلاثة أيام تتمحور على موضوعي الهجرة والحرب في أوكرانيا، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس على متن الطائرة التي أقلته.

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يلتقي الحبر الأعظم في بودابست الجمعة الرئيسة كاتالين نوفاك ورئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان قبل ان يلقي خطابا أول أمام السلطات والسلك الدبلوماسي.

بعد شهر من دخوله المستشفى لاصابته بالتهاب في الشعب الهوائية، ستتم مراقبة صحة البابا الأرجنتيني البالغ من العمر 86 عامًا عن كثب خلال هذه الزيارة، التي ستقتصر على العاصمة بودابست للتكيف مع وضعه الصحي.

وكان رئيس الكنيسة الكاثوليكية قد توقف لمدة سبع ساعات في بودابست في ايلول/سبتمبر 2021، دعا خلالها المجريين إلى "الانفتاح" على الجميع ووعد بالعودة إلى هذه الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى ويبلغ عدد سكانها 9,7 مليون نسمة، 39% منهم كاثوليك وفقًا لأحدث الأرقام التي تعود الى العام 2011.

يستقبل أوربان الجمعة الحبر الأعظم الذي أعرب له عن امتنانه للحماية التي قدمتها المجر للأوكرانيين الفارين من الحرب خلال لقاء في الفاتيكان في نيسان/أبريل 2022.

للرجلين تصورات متباينة تماما بشأن الدين: ويعلن أوربان تمسكه ب"أوروبا مسيحية" لتبرير سياسته المعارضة للمهاجرين، بينما يدعو البابا إلى توزيع عادل للمهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي.

واذا كان البابا أدان "العدوان" على أوكرانيا فان أوربان المتمسك بالدفاع عن "القيم المسيحية"، حريص على الحفاظ على العلاقات مع موسكو وعلى عدم انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويرفض إرسال أسلحة لكييف.

خلال رحلته الحادية والأربعين إلى الخارج منذ انتخابه في العام 2013 ، سيلقي البابا فرنسيس ستة خطابات ويترأس قداسًا في الهواء الطلق الأحد. كذلك، سيلتقي بالفقراء والشباب وأعضاء الكنيسة المحلية وممثلي القطاع الجامعي والثقافي.

© 2023 AFP