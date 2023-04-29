"أن بي ايه": ليكرز إلى نصف نهائي الغربية وكينغز يفرض مباراة سابعة على ووريرز

© رونالدو مارتينيس / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

قد ليبرون جيمس فريقه ليكرز إلى نصف نهائي المنطقة الغربية لموسم 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – حجز لوس أنجليس ليكرز بطاقة نصف نهائي المنطقة الغربية بأسلوب مشوّق الجمعة، بتغلبه بفارق أربعين نقطة على ضيفه ممفيس غريزليز، فيما فرض ساكرامنتو كينغز مباراة سابعة حاسمة على غولدن ستايت ووريرز حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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ويتعيّن على "الملك" ليبرون جيمس ورفاقه انتظار المباراة السابعة بين ووريرز وكينغز لمعرفة هوية خصم الدور الثاني من الأدوار الاقصائية (نصف نهائي المنطقة)، بعد الفوز اللافت لساكرامنتو 118-99 في أرض حامل اللقب.

واللافت أن ليكز بلغ الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) مستعيناً بالملحق المؤهل (بلاي إن)، وقد أقصى وصيف المنطقة الغربية في الدور المنتظم.

سيطر الفريق الأصفر على كافة مجريات مباراته في قاعة كريبتو.كوم أرينا التي احتضنت كالعادة مشاهير هوليوود، بينهم الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل جاك نيكولسون (86 عاماً)، مقدّماً أحدى افضل مبارياته هذا الموسم. وجلس نيكولسون على كرسيه المفضل بجانب الملعب، للمرة الأولى منذ افتتح موسم 2021.

وكان دانجيلو راسل أفضل مسجل لدى ليكرز (31 نقطة)، فيما أنهى جيمس المباراة برضيد 22 نقطة و6 تمريرات حاسمة وأضاف أنتوني ديفيس 16 نقطة و14 متابعة و5 اعتراضات (بلوك شوت).

© 2023 AFP