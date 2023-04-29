بطولة إنكلترا: بالاس يحسم بقاءه الى حد كبير بفوز مثير على وست هام

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لندن (أ ف ب) – حسم كريستال بالاس الى حد كبير بقاءه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفوز رابع في نيسان/أبريل بقيادة مدربه الجديد-القديم روي هودجسون، وجاء على حساب ضيفه وجاره الجريح وست هام بنتيجة مثيرة 4-3 السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين.

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ورفع فريق هودجسون رصيده الى 40 نقطة في المركز الحادي عشر موقتاً بفارق 11 نقطة عن ليستر الثامن عشر الذي يلتقي الإثنين مع إيفرتون، فيما بقي وست هام في صلب الصراع على البقاء بعدما تجمد رصيده عند 34 في المركز الخامس عشر بهزيمته السابعة عشرة للموسم.

وما يزيد من صعوبة مهمة فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز أنه سيواجه الجارين مانشستر سيتي حامل اللقب وثاني الترتيب ومانشستر يونايتد الرابع الأربعاء والأحد المقبلين.

وبعدما تخلف في الدقيقة 9 بهدف للتشيكي توماش سوتشيك، ردّ بالاس بثلاثة أهداف للغاني جوردان أيو (15) والعاجي ويلفريد زاها (20) والغاني الآخر جيفري شلوب (30)، لكن الضيوف قلصوا الفارق عبر الجامايكي ميكايل أنتونيو (35)، لينتهي الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض 3-2.

وفي الشوط الثاني، وسع بالاس الفارق مجدداً بفضل ركلة جزاء نفذها إيبيريتشي إيزه (66)، قبل أن يقلص المغربي نايف أكرد الفارق مجدداً (72) من دون أن يكون ذلك كافياً لحرمان بالاس من فوز رابع منذ عودة هودجسون لاستلام الفريق في 21 آذار/مارس خلفاً للفرنسي باتريس إيفرا.

© 2023 AFP