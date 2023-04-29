بطولة إيطاليا: ميلان وروما يبقيان على المسافة ذاتها بتعادل مثير

© ألبرتو بيتسولي / ا ف ب

لقطة من مباراة ميلان وروما في الدوري الايطالي لكرة القدم في 29 نيسان/أبريل 2023 على الملعب الاولمبي في روما

روما (أ ف ب) – بقي ميلان وروما على المسافة ذاتها في صراع التأهل الى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادلهما المثير 1-1 على الملعب الاولمبي في العاصمة السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

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وفي حين كانت المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة، سجل الانكليزي تامي أبراهام ما بدا أنه هدف الفوز القاتل لروما في الدقيقة 90+4 من أول تسديدة على المرمى في اللقاء من قبل الفريقين.

لكن البديل البلجيكي ألكسيس ساليماكيرز خطف التعادل لميلان في الدقيقة 90+7 من أول تسديدة أيضًا لفريقه على المرمى، بعد أن تابع عرضية طويلة نفذها البرتغالي رافايل لياو نحو القائم الثاني.

وبقي ميلان في المركز الرابع برصيد 57 نقطة ويتقدم بفارق الاهداف المسجلة على روما الخامس، إذ هما متساويان في المواجهتين المباشرتين (2-2 و1-1) ولديهما فارق الاهداف ذاته (+14).

وستكون الفرصة متاحة لإنتر السادس (54 نقطة) لخطف المركز الرابع بفارق الاهداف عن الفريقين، في حال فوزه على ضيفه لاتسيو الثاني الاحد، وهي المباراة التي ستشكل فرصة لنابولي للتويج بطلا للمرة الاولى منذ 1990 في حال فوزه على ساليرنيتانا مقابل تعادل أو سقوط لاتسيو.

وسيحاول بدوره أتالانتا السابع (52 نقطة) الاستفادة من تعادل روما وميلان عندما يحل على تورينو الثاني عشر لاحقًا.

© 2023 AFP