دورة مدريد: مدفيديف الى الدور الثالث وسابالينكا الى ثمن النهائي

© أوسكار دل بوسو / ا ف ب

الروسي دانييل مدفيديف خلال مباراته في الدور الثاني من دورة مدريد للماسترز في 29 نيسان/أبريل 2023

مدريد (أ ف ب) – بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثاً عالمياً الدور الثالث من دورة مدريد الإسبانية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، فيما عبرت البيلاروسية الثانية عند السيدات أرينا سابالينكا الى ثمن النهائي.

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وتفوق مدفيديف على الإيطالي أندريا فافاسّوري 6-4 و6-3 ليلتقي في الدور المقبل مواطنه ألكسندر شيفتشنكو المصنف 96 عالمياً والفائز على التشيكي المخضرم ييري ليهيتشكا 6-1 و6-1 في 46 دقيقة.

وخيّم التعادل على المجموعة الأولى حتى نجح مدفيديف في كسر ارسال الإيطالي 5-4 ثم حسمها 6-4.

وتوقفت المباراة لنحو خمس دقائق بسبب هطول المطر في المجموعة الثانية، قبل أن يتكرر سيناريو المجموعة الأولى ويحسم الروسي المباراة 6-4 و6-3.

قال الروسي المتوج بلقب بطولة الولايات المفتوحة عام 2021 "أعتقد اني لعبت مباراة جيدة، صلبة وانقذت الكثير من الكرات لكسر الارسال".

تابع اللاعب الذي لا يهوى كثيراً الدورات على ارض ترابية "استفدت من فرصي وأشعر بحال جيدة واتطلع لمبارياتي المقبلة".

وتوقف مشوار فافاسوري، المصنف 164 عالمياً، بعد اقصاء البريطاني المخضرم أندي موراي في الدور الأوّل.

كما تأهل الاسترالي أليكس دي مينور (19 عالمياً) الى الدور الثالث بفوزه على الايطالي ماركو تشيكيناتو 6-4، 7-6 ليضرب موعداً مع الروسي أصلان كاراتسيف الفائز على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب 6-2، 7-5.

وخرج الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم التاسع عالميًا من مباراته الاولى بسقوطه في الدور الثاني على يد الصربي المتألق مؤخراً دوشان لايوفيتش 6-2، 3-6، 7-6 (7-5).

لدى السيدات حيث تعتبر الدورة ضمن دورات الألف، تأهلت سابالينكا على حساب الكولومبية كاميلا أوسوريو (115 عالمياً) بنتيجة 6-4، 7-5.

وتلتقي بطلة أستراليا المفتوحة في ثمن النهائي مع البولندية ماغدا لينيت أو الروسية المراهقة ميرا أندرييفا.

قالت سابالبيكا حاملة اللقب في مدريد عام 2019 "أنا سعيدة بالفوز. إنها لاعبة جيدة وقاتلت من أجل كل نقطة. كانت مباراة جيدة حقاً".

© 2023 AFP