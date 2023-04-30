بطولة ألمانيا: غنابري وكومان يعيدان بايرن ميونيخ إلى الصدارة

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سجل سيرج غنابري هدفه الأول في الدوري منذ شباط/فبراير

برلين (أ ف ب) – بهدفي سيرج غنابري والفرنسي كينغسلي كومان في الشوط الثاني، استعاد بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم قبل أربع مراحل من النهاية، بفوزه على ضيفه هرتا برلين متذيل الترتيب 2-صفر في المرحلة الثلاثين من الـ"بوندسليغا".

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ودافع هرتا المتواضع بذكاء أمام فريق بايرن ميونيخ الذي ما يزال يعاني لاستعادة الزخم الذي امتلكه بداية الموسم، إذا أن المباراة بدت في طريقها إلى التعادل السلبي قبل 25 دقيقة من نهاية المباراة.

لكن غنابري قال كلمته، عندما ارتقى طائراً برأسه ليقابل بينية طويلة من يوزوا كيميش، ويحوّلها في الشباك (69)، محرزاً هدفه الأول في الدوري منذ شباط/فبراير.

وكسر هذا الهدف عناد هرتا، ليفتح الباب أمام هدف ثان بعد عشر دقائق وبالأسلوب نفسه تقريباً، بعدما أرسل كيميش أيضاً بينية أخرى، هذه المرة كان لها كومان بالمرصاد ليحرز الهدف الثاني (79).

وبهذا الفوز، عاد النادي البافاري إلى صدارة الـ"بوندسليغا" مع 62 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن دورتموند، في مسعاه إلى الفوز بلقبه الحادي عشر توالياً.

ودخل بايرن المباراة وهو يعلم أن الفوز وحده فقط سيعيده إلى القمة أمام دورتموند الذي سقط في فخ تعادل جدلي أمام بوخوم المتواضع 1-1 الجمعة.

وأقرّ كل من الاتحاد الألماني لكرة القدم والحكم المعني السبت، بخطأ فادح في عدم منح ركلة جزاء لدورتموند أمام بوخوم، ما قد يكلفه اللقب في نهاية المطاف.

وتعرض مهاجم دورتموند كريم أديمي لخطأ قاس جدًا داخل المنطقة من الخلف بالقدمين من المدافع البرازيلي دانيلو سواريس منتصف الشوط الثاني عندما كان الفريقان متعادلين ايجاباً.

أشار الحكم ساشا ستيغمان إلى إكمال اللعب ولم يستعن بحكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وفي حديثه مع صحيفة بيلد السبت، قال ستيغمان إنه "منزعج حقاً" و"يشعر بالسوء"، معترفاً بالخطأ.

وقال "إذا كانت لدي شكوك حول قراري، فسيكون ذلك خياراً. لكن لم تتح لي هذه الفرصة"، شارحاً أن حكام غرفة "في ايه آر" لم يستدعوه لمشاهدة اللقطة على الشاشة على أرض الملعب.

وتابع "بالنظر لما حصل، يجب أن أقول إنني كنت سأكون سعيدًا (لمنح ركلة جزاء) لو شاهدتها مرة أخرى".

واتفقت لجنة الحكام في الاتحاد مع تقييم ستيغمان، وقالت السبت إن "المشاهد التلفزيونية تثبت" أن العرقلة كانت "خطأ وركلة جزاء"، مضيفة "المدافع رمى بنفسه من الخلف إلى الجانب بكلتا ساقيه ولم يسع خلف الكرة".

قال إدين ترزيتش مدرب دورتموند بعد المباراة إن القرار كان "لحظة مصيرية" في التعادل الذي قد يحرم فريقه من فرصة الفوز بلقبه الأول في الدوري منذ 11 عاماً.

© 2023 AFP