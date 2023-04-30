بطولة إنكلترا: سيتي ينتزع الصدارة من أرسنال ونيوكاسل ويونايتد يقتربان من دوري الأبطال

© أدريان دنيس / ا ف ب

لندن (أ ف ب) – انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الانكليزي لكرة القدم من أرسنال بفوزه الصعب على مضيفه فولهام 2-1 ضمن منافسات المرحلة 34 الأحد، فيما اقترب نيوكاسل ومانشستر يونايتد من حسم مقعديهما لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزهما على ساوثمبتون 3-1 وأستون فيلا 1-صفر تباعاً.

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على ملعب كريفن كوتيدج، فرض الأرجنتيني خوليان ألفاريس نفسه نجماً للقاء بتسببه بركلة جزاء ترجمها بنجاح النروجي إرلينغ هالاند (3)، قبل أن يسجل بطل مونديال قطر الثاني من تسديدة من 25 متراً (36). وسجل هدف فولهام اليتيم البرازيلي كارلوس فينيسيوس (15).

ورفع العملاق هالاند رصيده إلى 34 هدفاً في 30 مباراة في الدوري هذا الموسم، ليدخل التاريخ من بابه الواسع بعدما تساوى مع المهاجمين أندي شيرر وأندي كول.

وسجل شيرر 34 هدفاً لبلاكبيرن في موسم 1995، على غرار كول في موسم 1994 لنيوكاسل يونايتد.

وكان الهدف الـ50 لهالاند أيضاً في مختلف المسابقات، منذ توقيعه الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند الالماني، متفوقاً بفارق 21 هدفاً عن أي لاعب آخر في البرميرليغ هذا الموسم، وأكثر من سبعة أندية مجتمعة في مختلف المسابقات.

وأزاح سيتي الذي رفع رصيده إلى 76 نقطة أرسنال الذي يستقبل تشلسي الثلاثاء في ختام منافسات هذه المرحلة، عن الصدارة متقدماً عليه بفارق نقطة بعدما هيمن نادي "المدفعجية" على المركز الأول لفترة طويلة. لكن سلسلة سلبية من النتائج أدت إلى تعادل فريق شمال لندن ثلاث مرات متتالية وتعرضه لخسارة قاسية على أرض سيتي 1-4 الأسبوع الماضي، وضعت الفريق المملوك إماراتياً في موقع مريح للحفاظ على لقبه والتتويج مرة خامسة في آخر ستة مواسم.

وحقق سيتي الذي يملك مباراتين مؤجلتين فوزه الثامن توالياً في الدوري، في سلسلة حقق خلالها الفوز على ليفربول وأرسنال بالنتيجة ذاتها (4-1).

في المقابل، تعرض فولهام لخسارته الثانية توالياً بعد سقوطه أمام أستون فيلا صفر-1 الثلاثاء، بعد انتصارين توالياً أمام ليدز 2-1 وإيفرتون 3-1.

وافتقد مدرب سيتي الإسباني جوزيب غوارديولا لجهود لاعب وسطه البلجيكي كيفن دي بروين ومدافع الهولندي نايثن أكيه، ودفع بالخماس المرعب الجزائري رياض محرز وألفاريس والالماني إلكاي غوندوغان وجاك غريليش وهالاند.

سريعاً، افتتح هالاند التسجيل بعد 3 دقائق من صافرة البداية من نقطة الجزاء بعد خطأ من المدافع الأميركي تيم ريم على ألفاريس بعد تمريرة من محرز.

وعادل فولهام النتيجة بفضل مهاجمه فينيسيوس بعد تمريرة من البرتغالي جواو بالينيا إلى الويلزي هاري ويلسون حولها رأسية إلى البرازيلي داخل المنطقة تابعها بقدمه اليسرى في الشباك (15).

وسدد غريليش كرة صدها الحارس الألماني بيرند لينو اصطدمت بالقائم الأيسر (27).

وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، أعاد ألفاريس التقدم لسيتي عقب تمريرة من محرز تخلص على اثرها من هاريسون ريد وسدد كرة صاروخية من 25 متراً فوق الحارس لينو استقرت إلى يمينه (36)، في ثامن أهداف بطل العالم في قطر هذا الموسم في الدوري.

وحال الحارس ليمو من دون أن يسجل ألفاريس هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بتصديه لتسديدته بقدمه اليمنى من داخل المنطقة بعد تمريرة من محرز (51)، قبل أن يخرج الأرجنتيني والجزائري ليحل البرتغالي برناردو سيلفا وفيل فودن بدلاً منهما (82).

وقلب نيوكاسل يونايتد تأخره أمام ضيفه ساوثمبتون بهدف إلى فوز ثمين 3-1 اليوم.

تأخر نيوكاسل بهدف من الاسكتلندي ستيوارت أرمسترونغ (41)، قبل أن يقلب الطاولة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف عبر البديل كالوم ويلسون (54 و81) وتيو والكوت بالنيران الصديقة خطأ في مرمى فريقه (79).

وحذا مانشستر يونايتد حذو نيوكاسل واقترب أكثر من دوري الأبطال بفوزه الصعب على ضيفه أستون فيلا 1-صفر، سجله البرتغالي برونو فرنانديش بعدما تابع تسديدة من ماركوس راشفورد صدها الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس (38).

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث وحافظ على فارق النقطتين مع "الشياطين الحمر" في المركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة القارية الأم.

وأكرم بورنموث وفادة ضيفه ليدز يونايتد بفوزه عليه 4-1.

ويلعب لاحقاً ليفربول مع توتنهام.

وتتابع المرحلة الإثنين بلقاء ليستر سيتي مع إيفرتون.

© 2023 AFP