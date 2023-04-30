بطولة إنكلترا: هالاند يعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد

© أدريان دنيس / ا ف ب

لندن (أ ف ب) – عادل المهاجم النروجي الشاب إرلينغ هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد ضمن بطولة الدوري الإنكليزي لكرة القدم (برميرليغ) والبالغ 34 هدفاً، بعد افتتاحه التسجيل لفريقه مانشستر سيتي في مرمى مضيفه فولهام الأحد في المرحلة 34.

إعلان اقرأ المزيد

وترجم هالاند (22 عاماً) ركلة جزاء لحامل اللقب في الدقيقة الثالثة على ملعب كريفن كوتيدج، ليتساوى مع الرقم المسجل باسم الهدافين السابقين ألن شيرر وأندي كول، رافعاً رصيده إلى 34 هدفاً في 30 مباراة.

وسجل شيرر 34 هدفاً لبلاكبيرن في موسم 1995، على غرار كول في موسم 1994 لنيوكاسل يونايتد.

وكان الهدف الـ50 لهالاند أيضاً في مختلف المسابقات، منذ توقيعه الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند الالماني، متفوقاً بفارق 21 هدفاً عن أي لاعب آخر في البرميرليغ هذا الموسم، وأكثر من سبعة أندية مجتمعة في مختلف المسابقات.

ويسعى مانشستر سيتي لإزاحة أرسنال عن الصدارة، إذ يتصدر الفريق اللندني الترتيب منذ فترة طويلة. لكن سلسلة سلبية من النتائج أدت إلى تعادل فريق شمال لندن ثلاث مرات متتالية وتعرضه لخسارة قاسية على ارض سيتي 1-4 الاسبوع الماضي، وضعت الفريق المملوك إماراتياً في موقع مريح للحفاظ على لقبه والتتويج مرة خامسة في آخر ستة مواسم.

© 2023 AFP