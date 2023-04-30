بطولة إيطاليا: نابولي على مشارف التتويج بعد خسارة لاتسيو على أرض إنتر 1-3

© اندرياس سولارو / ا ف ب

نابولي (إيطاليا) (أ ف ب) – بات نابولي بحاجة للفوز على ساليرنيتانا الأحد لضمان تتويجه بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاماً، بعد خسارة مطارده لاتسيو على أرض إنتر 1-3 في المرحلة الثانية والثلاثين.

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وفيما تجمّد رصيد لاتسيو عند 61 نقطة، سيرفع الفريق الجنوبي رصيده إلى 81 نقطة، بحال فوزه على ساليرنيتانا صاحب المركز الرابع عشر، قبل ست مراحل على ختام موسم "سيري أ". وبحال تعادله مع الفريق المغمور، سيكون بحاجة لنقطة إضافية لاحراز اللقب.

وكان نابولي توّج مرتين في تاريخه عامي 1987 و1990، مع أسطورته الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

وكانت جماهير "بارتينوبي" قد بدأت بالاحتفال في وقت مبكر الأحد، مطلقة هتافات "أبطال، أبطال"، حاملة يافطات كُتب عليها الرقم "3".

قلب الطاولة

على ملعب سان سيرو، قلب إنتر تأخره بهدف البرازيلي فيليبي أندرسون (30)، إلى فوز صريح في آخر ربع ساعة بثلاثية للبديلين الأرجنتيني لوتارو مارتينيس (78 و90) والألماني روبن غوزنس (83).

© غابريال بويس / ا ف ب

وواصل إنتر انتفاضته بعد سلسلة مخيبة، ليرتقي من المركز السابع إلى الرابع، بالتساوي مع روما وميلان (57 نقطة)، في صراع ناري على البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، فيما مُني لاتسيو الذي يشرف عليه مدرب نابولي السابق ماوريتسيو سارّي، بخسارة ثانية توالياً.

وبعد سلسلة تمريرات جميلة، اعتقد إنتر انه افتتح التسجيل عندما سدّد الأرميني هنريخ ميختاريان أرضية هزّت شباك الحارس إيفان بروفيديل (25)، لكن بعد الاحتفالات، ألغى الحكم المساعد متأخراً الهدف بداعي التسلل.

ومن خطأ دفاعي فادح لقلب الدفاع المخضرم فرانتشيسكو أتشيربي، المعار من لاتسيو بالذات، افتتح الضيوف التسجيل بعد خمس دقائق، عندما وصلت الكرة إلى البرازيلي أندرسون أطلقها أرضية في شباك الكاميروني أندريه أونانا (30)، مسجلاً هدفه الثامن هذا الموسم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق العاصمة، وسط محاولات مكثفة لـ"نيراتزوري" لادراك التعادل عبر مخيتاريان ونيكولو باريلا، قبل أن يدخل الفريقان غرف الملابس على وقع تألق أونانا وحرمان لاتسيو تسجيل الثاني أمام الهداف تشيرو إيموبيلي.

وبعد دخوله في الدقيقة 61، انسلّ لاوتارو مارتينيس بين الدفاع مستلماً تمريرة من البلجيكي روميلو لوكاكو، فسجّل هدف التعادل من كرة أرضية (78).

بعدها بخمس دقائق اشتعلت مدرجات الملعب، إذ تقدّم إنتر للمرة الأولى وبتمريرة أخرى جميلة من لوكاكو، تطاول لها البديل الألماني روبن غوزنس بالقرب من خط المرمى أكروباتية، في طريقه للتعرض لاصابة بيده اثر هبوطه على الأرض أجبرته على مغادرة المستطيل بعد ربع ساعة من دخوله (83).

وقضى لاوتارو على آمال الضيوف محققا الثنائية في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، عندما صد الحارس كرته وهو منفرد، بيد انها ارتدت من بطل العالم داخل الشباك (90).

وبات لاوتارو ثالث لاعب من إنتر يسجل أكثر من 15 هدفاً في ثلاثة مواسم متتالية من الدوري في آخر 55 سنة، بعد كريستيان فييري (بين 2001 و2003)، ومواطنه ماورو إيكاردي (4، بين 2015 و2018).

© 2023 AFP