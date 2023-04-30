تباطؤ اقتصادي متوقع هذه السنة في سنغافورة

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سفن راسية في ميناء سنغافورة في 26 نيسان/ابريل 2023.

سنغافورة (أ ف ب) – أعلن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ الأحد أنه يرتقب ان تسجل سنغافورة هذه السنة تباطؤا للنمو الاقتصادي لكنها "ستتجنب الانكماش".

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غالبا ما يعتبر الأداء الاقتصادي لهذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا مؤشرا على التوجه الاقتصادي العالمي بسبب اعتماده على المبادلات مع بقية العالم.

يملك هذا المركز المالي أيضا أحد الموانئ الاكثر نشاطا في العالم لأنه يربط بين آسيا وبقية أنحاء العالم.

سجل اقتصاد سنغافورة عام 2022 ارتفاعا بلغ 3,6% بعيدا جدا عن نسبة 8,9% التي سجلها عام 2021.

تتراوح توقعات النمو لهذا العام التي وضعتها سلطة النقد في سنغافورة بين 0,5% و2,5%.

وأعرب لي عن أمله في ان يتراجع التضخم في النصف الثاني من العام.

وحذر قائلا "بيئتنا الخارجية لا تزال متقلبة وتشهد توترات جيوسياسية خطيرة" مشيرا أيضا الى مخاطر الركود في الغرب حيث تُرفع أسعار الفائدة باستمرار للحد من التضخم.

وأضاف أن "النظام التجاري متعدد الأطراف يتقوض بشكل متزايد بسبب المشاعر القومية والحمائية التي تؤثر على التجارة والتعاون على المستوى الدولي".

من جانب آخر، أوضح رئيس الوزراء أنه على سنغافورة أن تتكيف مع الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالصناعات الناشئة والتكنولوجية.

وقال "يجب تحويل صناعاتنا وتحسين قدراتنا الحالية وخلق قدرات جديدة مع دخولنا الأسواق النامية".

© 2023 AFP