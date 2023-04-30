جائزة أذربيجان الكبرى: المكسيكي بيريس يحرز اللقب أمام زميله فيرستابن

باكو (أ ف ب) – أحرز المكسيكي سيرخيو بيريس سائق فريق ريد بول لقب جائزة أذربيجان الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بتقدمه بفارق ثانيتين على زميله في فريق ريد بول بطل العالم في آخر سنتين الهولندي ماكس فيرستابن، الأحد في باكو.

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وفيما واصل ريد بول هيمنته على بداية هذا الموسم، حلّ سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو في المركز الثالث أمام الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، ليمنح الفريق الأحمر أول منصة هذه السنة.

وبعد تتويجه بلقب سباق السبرينت السبت، قلّص بيريس الفارق مع فيرستابن في صدارة الترتيب العام للسائقين إلى ست نقاط (93-87)، علماً ان الموسم يتألف من 23 سباقاً.

ويتبادل سائق ريد بول التتويج هذا الموسم، فأحرز فيرستابن المركز الأول في البحرين وأستراليا وبيريس في السعودية وأذربيجان، علماً ان ميامي الأميركية تستضيف الجولة الخامسة الأحد المقبل.

وقال مهندس بيريس للسائق المكسيكي "ملك الشوارع"، في إشارة إلى ان خمسة من انتصاراته الستة تحققت على حلبات شوارع، مرتان في باكو، بالاضافة الى انتصارات في المملكة العربية السعودية، موناكو وسنغافورة.

قال بيريس، السائق المحبوب من الجماهير والذي يَعتقد ان بمقدوره التفوّق على زميله فيرستابن "جرت الأمور بشكل جيّد، نجحنا بمواصلة الضغط على ماكس. أعتقد ان الأمور كانت قريبة بيننا، ضغطنا إلى الحد الاقصى. اصطدم كلانا بالحائط في بعض المرات، لكننا نجحنا بابقائه تحت السيطرة".

© 2023 AFP