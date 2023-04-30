جائزة أذربيجان الكبرى: تتويج "ملك الشوارع" بيريس أمام زميله فيرستابن

© ناتاليا كوليسنيكوفا / ا ف ب

مجددا، سيطر سائقا ريد بول على مركزي الصدارة في سباقات الفورمولا واحد

باكو (أ ف ب) – أحرز المكسيكي سيرخيو بيريس سائق فريق ريد بول لقب جائزة أذربيجان الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بتقدمه بفارق ثانيتين على زميله بطل العالم في آخر سنتين الهولندي ماكس فيرستابن، الأحد في باكو، ليواصل فريق ريد بول هيمنته.

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وفيما حققت ريد بول الثنائية الثالثة هذا الموسم في أربع جولات، حلّ سائق فيراري شارل لوكلير في المركز الثالث أمام الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، ليمنح إبن إمارة موناكو فريق "الحصان الجامح" أول منصة هذه السنة.

وبعد تتويجه بلقب سباق السبرينت المعدّل نظامه السبت، قلّص بيريس الفارق مع فيرستابن في صدارة الترتيب العام للسائقين إلى ست نقاط (93-87)، علماً ان الموسم يتألف من 23 سباقاً.

ويتبادل سائقا ريد بول التتويج هذا الموسم، فأحرز فيرستابن المركز الأول في البحرين وأستراليا وتوج بيريس في السعودية وأذربيجان، علماً ان ميامي الأميركية تستضيف الجولة الخامسة الأحد المقبل.

وقال مهندس بيريس للسائق المكسيكي "ملك الشوارع"، في إشارة إلى ان خمسة من انتصاراته الستة تحققت على حلبات شوارع، مرتان في باكو، بالاضافة الى انتصارات في المملكة العربية السعودية، موناكو وسنغافورة.

قال بيريس، السائق المحبوب من الجماهير والذي يَعتقد ان بمقدوره التفوّق على زميله فيرستابن "جرت الأمور بشكل جيّد، نجحنا بمواصلة الضغط على ماكس. أعتقد ان الأمور كانت قريبة بيننا، ضغطنا إلى الحد الاقصى. اصطدم كلانا بالحائط في بعض المرات، لكننا نجحنا بابقائه تحت السيطرة".

واصبح بيريس (33 عاماً) أول سائق يتوج مرتين في باكو، بعد الأولى في 2021.

ورأى مدير الفريق النمسوي أن بيريس خاض "نهاية أسبوع عظيمة": "كان دوماً رائعاً على هذه الحلبة. لا أعرف ما المميز في اذربيجان، لكنه يتألق دوماً هنا".

خارج السرب

في المقابل، أقرّ لوكلير ان فريق ريد بول لا يزال يغرّد خارج السرب "في بطولة مختلفة عندما يتعلّق الأمر بالسباقات": "على مدى 51 لفة لم تكن الأمور واردة، لديهم ايقاع افضل منا. الجميع يقود بأقصى سرعته في محاولة لتقليص الهوة".

وبات لوكلير في المركز السادس (28 نقطة) بالتساوي مع البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس الذي حقق أسرع لفة، وبفارق ست نقاط زميله الإسباني كارلوس ساينس جونيور الذي حلّ خامساً على غرار مركزه في الترتيب العام.

وبعد حفاظه على المركز الأول في المنعطف الافتتاحي، رضخ لوكلير أمام سيارة ريد بول وفيرستابن في اللفة الرابعة، في حركة كرّرها بيريس في السادسة.

دخل فيرستابن مرأب الصيانة في اللفة العاشرة لتغيير إطاراته تاركاً الصدارة لبيريس، قبل تدخل سيارة الأمان لإزالة سيارة الهولندي نيك دي فريس (ألفاتاوري) بعد اصطدامه بالجدار.

قال فيرستابن "دخول سيارة الأمان لم يكن مرحباً به إلى حد ما".

استغل السائقون دخول سيارة الأمان من أجل الخضوع لصيانة مجانية، قبل ارتسام المشهد الختامي، بفوز ثنائي ريد بول أمام لوكلير البعيد 21 ثانية عن بيريس.

وللمرة الأولى هذا الموسم، لم يحل ألونسو (41 عاماً) ثالثاً، إذ جاء بطل العالم مرتين في المركز الرابع مباشرة وراء لوكلير، متقدماً على ساينس جونيور والمخضرم الآخر البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)، بطل العالم سبع مرات، البعيد 46 ثانية عن الفائز.

وبدا فيرستابن مرتاحاً رغم حلوله ثانياً "نعرف انه موسم طويل، تواصل التعلّم، ولا يمكن أن تكون الأمور مثالية دوماً".

© 2023 AFP