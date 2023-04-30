جائزة إسبانيا الكبرى: بانيايا يحرز المركز الأول ويتصدر الترتيب

شريش (إسبانيا) (أ ف ب) – أحرز حامل اللقب الدراج الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) الأحد لقب جائزة إسبانيا الكبرى، الجولة الرابعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، وارتقى إلى صدارة الترتيب.

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وعوّض الدراج الإيطالي ابن الـ 26 عاماً على حلبة خيريس خيبة سقوطه في السباقين الماضيين، ليحقق فوزه الـ 13 في مسيرته في الفئة الملكة غداة احتلاله للمركز الثاني في سباق السبرينت (القصير).

وترك "بيكو" المنطلق من المركز الخامس العنان لتفوق دراجته ليفرض سيطرته على منافسيه، حيث تمكن سريعاً من التقدم للمركز الثالث خلف دراجي "كا تي أم" الأسترالي جاك ميلر والجنوب إفريقي براد بندر، قبل أن يتمكن من تجاوزهما.

قال بانيايا "عطلة نهاية أسبوع طويلة جداً. لقد كنت في مأزق بعض الشيء يوم الجمعة. كنت بحاجة إلى وقت للتأقلم على هذه الدراجة على هذا المسار".

وتمكن الإيطالي بداية من تجاوز ميلر بعد منتصف السباق، قبل أن يعاود الكرّة بمواجهة بندر قبل 4 لفات من النهاية، من دون أن يقع بانيايا في الخطأ مقاوماً هجمات الدراج الجنوب إفريقي في اللفة الاخيرة.

واكتفى بندر بالمركز الثاني متأخراً بفارق 0.221 ثانية، فيما وصل ميلر ثالثاً.

ووصل بانيايا إلى إسبانيا متأخراً بفارق 11 نقطة عن مواطنه ماركو بيزيكي (دوكاتي-في آر46) المتصدر السابق والذي تعرض لسقطة على حلبة خيريس، ليعود متصدراً مع فارق 22 نقطة عن مواطنه و25 عن بندر.

وكان النجاح حليف فريق "كا تي أم" الذي وضع دراجين على منصة التتويج في سباق السبرينت السبت، مع فوز بندر، وأيضاً في سباق الأحد.

وبخلاف "كا تي أم"، لم يكن النجاح حليف ياماها الذي خيّب الآمال مرة جديدة على حلبة تعتبر ناجحة للصانع الياباني. فبعد أسبوعين من صعوده إلى منصة التتويج للمرة الأولى هذا الموسم في أوستن، عانى الفرنسي فابيو كوارتارارو في إسبانيا.

وبعدما حلّ في المركز السادس عشر في التجارب، وهو الترتيب الأسوأ في مسيرته منذ بدايته في الفئة الملكة عام 2019، ووصوله في المرتبة الـ 12 في سباق السبرينت السبت، قلّص بطل العالم 2021 الأضرار بحلوله عاشراً في سباق الأحد.

وسقط كوارتاراو بعد انطلاقه الأول عند المنعطف الثاني في اللفة الأولى، فبقي لفترة على الأرض قبل أن ينطلق مجدداً، ليعود ويسقط مرة ثانية بعد احتكاك مع بيزيكي.

ومع عودته إلى مرآب ياماها، تمكن الفرنسي من الانطلاق للمرة الثانية مع فرض عليه عقوبة اجتياز الحلبة "لفة طويلة"، إلا انه خرج كثيرا عند احد المنعطفات وهو ينفذ عقوبته، لتفرض عليه عقوبة جديدة خسر على اثرها عدة مراكز.

وبات "إل ديابلو" يتأخر بفارق 47 نقطة عن بانيايا في الترتيب العام.

- ترتيب الخمسة الاوائل في جائزة إسبانيا الكبرى:

1. الايطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 39:29.085 دقيقة

2. الجنوب إفريقي براد بندر (كا تي أم) بفارق 0.221 ثانية

3. الأسترالي جاك ميلر (كا تي أم) بفارق 1.119 ث.

4. الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي) بفارق 1.942 ث.

5. الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) بفارق 4.760 ث.

- ترتيب الخمسة الاوائل في بطولة السائقين:

1. الايطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 87 نقطة

2. الايطالي ماركو بيزيكي (دوكاتي) 65 نقطة

3. الجنوب إفريقي براد بندر (كا تي أم) 62 نقطة

4. الأسترالي جاك ميلر (كا تي أم) 49 نقطة

5. الاسباني مافيريك فينياليس (أبريليا) 48 نقطة

© 2023 AFP