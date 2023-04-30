دورة مدريد: شفيونتيك تتأهل بعد "مباراة خادعة" وألكاراس يتابع الدفاع عن اللقب

© خافيير سوريانو / ا ف ب

البولندية إيغا شفيونتيك تحتفل ببلوغها الدور الرابع من دورة مدريد لكرة المضرب بفوزها على الأميركية برناردا بيرا في 30 نيسان/أبريل 2023

مدريد (أ ف ب) – بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، الدور الرابع من دورة مدريد لماسترز الألف لكرة المضرب بفوزها في "مباراة خادعة" على الأميركية برناردا بيرا 6-3 و6-2.

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وتتحضر شفيونتيك للدفاع عن لقبها في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بأفضل طريقة ممكنة اذ حققت أمام المصنفة 29 عالمياً فوزها السادس توالياً على ملاعب ترابية هذا الموسم.

قالت البولندية بعدما احتاجت إلى 75 دقيقة للفوز على منافستها "لا يمكنني القول أنها كانت (المباراة) سهلة. كل مباراة هي خادعة هنا".

وأضافت "أنا سعيدة لاني أصل إلى نمطي. اللعب بمواجهة لاعبة تلعب بيدها اليسرى ليس بالامر السهل... لكني سعيدة جداً لاني كنت منظمة ومركزة".

وضربت ابنة الـ 21 عاماً موعداً مع الصينية تشانغ شينوين (22) والتي كانت اللاعبة الوحيدة التي تمكنت من الفوز بمجموعة أمامها في رولان غاروس العام الماضي أو الروسية إكاتيرينا الكسندروفا (16).

ولحقت بشفيونتيك إلى الدور الرابع، الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة ثالثة عالمياً والفائزة بصعوبة على التشيكية ماري بوزكوفا 6-4 و7-6 (7-2).

وتواجه بيغولا (29 عاماً) التي بلغت نهائي دورة مدريد العام الماضي حين خسرت أمام التونسية أنس جابر، الإيطالية مارتينا تريفيزان لمقعد في ربع النهائي.

لدى الرجال، تابع الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانياً عالمياً بنجاح دفاعه عن لقبه بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف (32) 6-2 و7-5 في الدور الثالث.

ويواجه ألكاراس (19 عاماً) في ثمن النهائي الألماني الكسندر زفيريف الذي احتاج إلى 56 دقيقة فقط للتغلب على الفرنسي هوغو غرنييه 6-1 و6-صفر.

وعانى ألكاراس في بدايته في مدريد وتحديداً أمام الفنلندي إميل روسوفيوري (41) الذي تقدم بمجموعة، ثم حصل على عدة كرات لحسم اللقاء لصالحه في المجموعة الثانية، قبل أن ينجح "كارليتوس" في قلب المعادلة لصالحه 2-6 و6-4 و6-2 الجمعة.

غير أن الإسباني تمكن أمام ديميتروف من تلافي السيناريو السابق، حيث كسر ارسال منافسه منذ البداية وحسم المجموعة الأولى في 30 دقيقة.

في المجموعة الثانية، وبعد تبادلات الهبت جماهير العاصمة الإسبانية، تمكن ديميتروف من أخذ الأفضلية 4-2، لكن الفائز ببطولة الولايات المتحدة 2022 انتفض سريعاً، ليكسر ارسال منافسه لمرة أخيرة ويحسم المباراة لصالحه بعد ساعة ونصف الساعة.

وفي غياب مواطنه رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أوّل عالمياً، يعتبر ألكاراس الأبرز للاحتفاظ بلقبه قبل شهر من انطلاق رولان غاروس (28 أيار/مايو-11 حزيران/يونيو).

ويأمل ألكاراس في الفوز بلقبه العاشر في مسيرته قبل بلوغه سن الـ 20 عاماً.

من ناحيته، كسر زفيريف الفائز مرتين في مدريد إرسال منافسه ست مرات مقابل 26 لعبة ناجحة على ارساله.

قال زفيريف الذي يواجه ألكاراس في نسخة مكررة لنهائي العام الماضي "سيكون الأمر صعباً بغض النظر عمن سأواجهه. بالطبع مع كارلوس سيكون ذلك بمثابة مباراة يتطلع إليها الناس".

وأردف ابن الـ 26 عاماً "لعبنا في النهائي هنا العام الماضي، لعبنا مباراة ضخمة في رولان غاروس قبل أن أتعرض للإصابة".

وتميل الكفة لصالح زفيريف الذي يتفوق على ألكاراس بفوزه في 3مباريات مقابل هزيمة في المواجهات بينهما، وكان آخر لقاء لهما في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي.

وفاز الروسي أندري روبليف بسهولة على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-2 و7-5، فيما عانى مواطنه كارن خاتشانوف للتغلب على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 7-5 و4-6 و6-3.

© 2023 AFP