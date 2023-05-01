بطولة إنكلترا: تعادل ليستر سيتي وايفرتون في صراع تفادي الهبوط

© دارين ستابلس / ا ف ب

دومينيك كالفرت-لوين يسجل من ركلة جزاء لايفرتون ضد ليستر سيتي في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم في الاول من ايار/مايو 2023

لندن (أ ف ب) – خرج ليستر سيتي وضيفه ايفرتون اللذان يكافحان لتفادي الهبوط في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، متعادلين 2-2 الاثنين ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين.

إعلان اقرأ المزيد

وأمل كل من الفريقين في الخروج بنقاط ثلاث ثمينة في المعركة الضارية هذا الموسم لتفادي الهبوط.

افتتح ايفرتون التسجيل بركلة جزاء لدومينيك كالفرت-لوين (15)، قبل أن يعادل ليستر عبر التركي تشالار سويوندجو (22) ويتقدم لاحقًا عبر جايمي فاردي إثر تمريرة في العمق من جيمس ماديسون ليتوغل المنطقة مراوغًا الحارس ويسكنها الشباك (33).

وقبل نهاية الشوط الاول، حرم الحارس جوردان بيكفورد أصحاب الارض من تعزيز تقدمهم بتصديه لركلة جزاء نفذها ماديسون (44).

ونجح النيجيري أليكس إيوبي في معادلة النتيجة بعد الاستراحة بتسديدة من داخل المنطقة (54).

ومع هبوط متوقع لساوثمبتون المتذيل صاحب المركز العشرين (24 نقطة)، يدور صراع رباعي لتفادي المركزين الآخرين، إذ بحتل ايفرتون وصافة القاع برصيد 29 نقطة، على بعد نقطة فقط عن كل من نوتنغهام فوريست الثامن عشر، ليدز يونايتد السابع عشر وليستر سيتي السادس عشر.

© 2023 AFP