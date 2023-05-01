دوري "أن بي ايه": كوري "القياسي" ينقذ ووريرز من فقدان اللقب وهيت يهزم نيكس في نيويورك

نيويورك (أ ف ب) – أنقذ النجم ستيفن كوري فريقه غولدن ستايت ووريرز من فقدان لقبه بطلا لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وقاده إلى نصف نهائي المنطقة الغربية (ربع نهائي الدوري) بتسجيله 50 نقطة "قياسية" في سلة مضيفه ساكرامنتو كينغز والفوز عليه 120-100 السبت في ساكرامنتو في المباراة السابعة الحاسمة من الدور الأول للبلاي أوف.

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وحسم ميامي هيت المباراة الأولى في سلسلة نصف نهائي المنطقة الشرقية أمام مضيفه نيويورك نيكس في صالحه بالفوز عليه 108-101 بفضل 25 نقطة لنجمه جيمي باتلر الذي تعرض لإصابة في الكاحل في الربع الأخير.

في المباراة الاولى على ملعب "غولدن 1 سنتر" في ساكرامنتو، أخرج كوري البالغ من العمر 35 عاما وأفضل مسجل من الثلاثيات في تاريخ الدوري، كل ما في جعبته وأثبت أنه لا يزال في قمة مستواه على غرار ما فعله قبل نحو عام تقريبا عندما تم اختياره أفضل لاعب في الدور النهائي أمام بوسطن سلتيكس (4-2)، وأحيا آمال ووريرز في الوقت نفسه في الدفاع عن هيمنته على الدوري التي انطلقت في عام 2015 وتوجها بأربعة ألقاب في ست نهائيات.

سجل كوري 50 نقطة للمرة الاولى في الأدوار الإقصائية في مسيرته الاحترافية وبات أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل هذا العدد من النقاط في المباراة السابعة الحاسمة ماحيا الرقم السابق البالغ 48 نقطة التي سجلها زميله السابق في ووريرز والنجم الحالي لفينيكس صنز كيفن دورانت في سلة ميلووكي باكس عندما كان يدافع عن ألوان بروكلين نتس عام 2021.

وحقق كوري الآمال التي كانت معلقة عليه وكان في مستوى التحدي أمام فريق تألق بشكل لافت في الدوري المنتظم وأنهاه في المركز الثالث للمنطقة الغربية وضرب بقوة في بداية سلسلته امام ووريرز بالتقدم 2-0، ثم فرض التعادل والمباراة الحاسمة في سان فرانسيسكو 3-3، قبل أن يتعملق كوري في السابعة الحاسمة في ساكرامنتو ويحسم سلسلته أمامه في صالح فريقه 4-3.

مذهل

وقال أفضل لاعب في الدوري موسمي 2014-2015 و2015-2016: "أردت فقط البحث عن تسديدات مبكرة، وفي هذه الحالات عادة ما تسير الامور في صالحنا".

نجح كوري في 20 محاولة من أصل 38 في المباراة بينها 7 ثلاثيات من أصل 18 محاولة و13 سلة من أصل 15 محاولة وثلاث رميات حرة من أصل خمس.

واضاف "كان الأمر يتعلق بالقتالية. لقد حصلت على 38 تسديدة لسبب ما. بدأنا في البحث عن الثغرات وأن ألعب بقتالية كبيرة ونجحت في ذلكن".

وساهم كوري أيضا بثماني متابعات وست تمريرات حاسمة.

وأشاد به زميله كلاي طومسون صاحب 16 نقطة قائلا: "يا له من أداء تاريخي مذهل. هذه المباراة السابعة سأتذكرها إلى الأبد باعتبارها مباراة ستيف كوري".

وصف مدربه ستيف كير إنجازه بـ"الخارق والرائع"، وقال "نأخذ كل شيء كأمر مسلم به لأنه رائع أمسية بعد أمسية ونراه يقوم بهذا مدة عشر سنوات. لكن يجب أن تتذكر بين الحين والآخر أنه أحد أعظم اللاعبين في التاريخ".

وأضاف "هذا ما منت أشعر به عندما كنت ألعب مع مايكل جوردان".

وصفه دورانت المتوج معه بلقبي 2017 و2018 بالـ"أسطوري"، ونجم أتلانتا هوكس تراي يونغ بـ"الخيالي"، وأسطورة ليكرز السابق ماجيك جونسون بـ"أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق".

في المقابل، قال مدرب كينغز مايك براون "ستيف كان رائعا. وضع هؤلاء الرجال على ظهره وقال +لن نخسر+. امنح ستيف الكثير من الفضل لقيامه بالضبط بما كان يفترض أن يفعله. أداء مذهل".

وقال نجم كينغز ديأرون فوكس: "إنه أحد أعظم اللاعبين في كل العصور. ينجح في تسجيل تسديدات صعبة، يتوغل بين اللاعبين، قادر على إنهاء كل شيء ... فعل كل شيء من أجلهم. بمجرد أن بدأ اللعب، واجهنا صعوبة في إيقافه".

ويلتقي ووريرز في الدور الثاني مع لوس أنجليس ليكرز ونجمه "الملك" ليبرون جيمس. وستكون المباراة الاولى الثلاثاء.

وواجه ووريرز كليفلاند كافالييرز بقيادة جيمس في أربع أدوار نهائية متتالية، وفاز بثلاثة منها.

وعن مواجهة جيمس قال كوري "إنها استثنائية منذ السلسلة الأولى التي لعبناها معه في كليفلاند. نحن محظوظون لأننا لا نزال نلعب على هذا المستوى ومتحمسون لفصل جديد".

هيت يبدأ بقوة

وفي الثانية، سجل باتلر 25 نقطة وقاد فريقه ميامي هيت الى الفوز على مضيفه نيويورك نيكس 108-101 في افتتاح سلسلتهما ضمن نصف نهائي المنطقة الشرقية، قبل تعرضه لاصابة في الكاحل في الربع الأخير.

وعلى ملعب "ماديسون سكوير غاردن" في نيويورك، أصيب باتلر في كاحله الأيمن بعد احتكاك غير مقصود مع جوش هارت قبل 5 دقائق من نهاية المباراة. وبعدما رفض الخروج من الملعب ليسجل رميتين حرتين، لم يتمكن لاحقاً من التأثير على مجريات اللقاء، كما اعتاد أن يفعل، بسبب عدم قدرته على الركض.

وعندما سأله أحد الصحافيين عن حالته البدنية، قال ضاحكاً "مثل الشخص الذي لوى كاحله. ولكن كان عليّ البقاء في الملعب، أن أكون حاضراً، وإيجاد طريقة لتحقيق الفوز. لم أفعل الكثير باستثناء +كرة هوائية+ (رمية ضائعة من دون لمس السلة) من رمية ثلاثية. لكنني سأقبل هذا الفوز".

ونجح هيت، ثامن المنطقة الشرقية في الدوري المنتظم والذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ميلووكي باكس 4-1 في الدور الاول للـ "بلاي أوف"، في قلب الطاولة بعد الاستراحة، فقلب تأخره بفارق 12 نقطة ووجد الحلول الهجومية في الأوقات الحاسمة بفضل المخضرم كايل لاوري الذي سجل 18 نقطة، منها 9 في الوقت القاتل، وبام أديبايو (16 نقطة و8 متابعات).

وأثنى باتلر على زميله لاوري الفائز باللقب مع تورونتو رابتورز عام 2019 "كايل من طينة الفائزين. هو قائدنا سواء لعب أساسياً أم بدأ من على مقاعد البدلاء. هو بطل. منذ أن انضم إلينا هنا، بات أحد محركات تطورنا ودعونا نركب هذه الموجة".

وقبل الوصول إلى الحسم، لعب النيجيري-الأميركي غابي فينسينت دوراً مهماً في الفوز بفضل رمياته الثلاثية (20 نقطة)، قبل أن يحمل باتلر عبء المباراة على كاهله ليحقق نسبة 50 في المئة من النجاح في الرميات، ويضيف إلى رصيده التهديفي 11 متابعة.

وبرز في صفوف نيكس الذي افتقد لجهود يوليوس راندل للاصابة في كاحله الايسر، جالن برونسون مع 25 نقطة والكندي آر جي باريت الذي سجل 26 نقطة والتقط 9 متابعات ومرر 7 تمريرات حاسمة.

وعمد نيكس إلى تنظيم لعبه الدفاعي، من دون أن ينجح في إيجاد الحلول هجومياً، بخلاف هيت.

ويلتقي الفريقان في المواجهة الثانية الثلاثاء في ماديسون سكوير غاردن أيضاً.

© 2023 AFP