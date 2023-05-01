قتيل و25 جريحا في انقلاب حافلة تقل عمالا موسميين مغاربة في اسبانيا

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صورة التقطت في 20 أيار/مايو 2022 لجامعي الفراولة في دفيئة في أيامونتي في هويلفا بإسبانيا

مدريد (أ ف ب) – قتل شخص وأصيب 25 آخرون بينهم سبعة جروحهم خطرة حين انقلبت حافلة تقل عمالا موسميين مغاربة الاثنين في جنوب اسبانيا كما أعلنت أجهزة الإنقاذ.

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وأوضحت ان الحادث وقع قبل الفجر على طريق يبعد حوالى 50 كلم عن هويلفا، المدينة الواقعة في الاندلس.

وكانت الحافلة تقل 34 عاملا زراعيا مغربيا، بحسب المصدر نفسه.

وقالت أجهزة الإنقاذ "توفيت امرأة وأصيب 25 شخصا بجروح".

لم يعرف حتى الآن سبب هذه المأساة في منطقة معروفة بصناعة الأغذية الزراعية حيث تعتبر منطقة الاندلس أول مصدر أوروبي للفاكهة والخضار.

وقدمت وزيرة العمل الاسبانية يولاندا دياز في تصريحات قبل بدء مسيرات 1 أيار/مايو "تعازيها وعبرت عن تعاطفها مع العمال ضحايا هذا الحادث الخطير جدا".

تعتمد اسبانيا تقليديا على آلاف العمال الموسميين الأجانب في قطف الفاكهة.

وتنتج مقاطعة هويلفا وحدها حوالى 90% من الفراولة في الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة من العام.

© 2023 AFP