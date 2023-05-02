اعتقال رجل ألقى ما يشتبه بأنها ذخائر إلى داخل حديقة قصر باكينغهام (الشرطة)

© لويزا غولياماكي / ا ف ب/ارشيف

عناصر من شرطة لندن في محيط قصر باكينغهام في 18 أيلول/سبتمبر 2022

لندن (أ ف ب) – أعلنت شرطة لندن الثلاثاء اعتقال رجل اشتُبه بأنه مسلّح بعدما اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

إعلان اقرأ المزيد

وجاء في بيان للشرطة أن "طوقا أمنيا ضرب بعدما عثر بحوزة الرجل على حقيبة مشبوهة" مشيرة إلى أن خبراء عمدوا إلى تفجيرها احترازيا.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به اعتقل نحو الساعة 19,00 (18,00 ت غ)، علما بأن التوقيف يأتي قبل أيام قليلة من تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في مراسم سيحضرها ملوك وكبار القادة من حول العالم.

ولاحقا أعلنت الشرطة أنها في الوقت الراهن لا تتعامل مع القضية على أنها على صلة بالإرهاب.

وبعد نحو ثلاث ساعات على الواقعة أعلنت الشرطة أن الرجل أوقف للاشتباه بأنه يحمل سلاحا هجوميا، وبعد تفتيشه عثر بحوزته على سكين.

وجاء في بيان لقائد شرطة لندن جوزيف ماكدونالد أن "شرطيين عمدوا فورا إلى اعتقال الرجل" الذي وضع قيد الاحتجاز لدى الجهاز.

وتابع ماكدونالد "لم ترد أي تقارير عن إطلاق نار أو إصابات سواء في صفوف العناصر أو العموم".

وأضاف أن "شرطيين لا يزالون في الموقع والتحقيقات مستمرة".

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الملك تشارلز البالغ 74 عاما لم يكن في القصر وكذلك زوجته كاميلا البالغة 75 عاما.

ولم يشأ مسؤولو القصر الإدلاء بأي تعليق.

في السادس من أيار/مايو ستجرى مراسم التتويج التي تعود إلى قبل نحو ألف عام من الاحتفال في كنيسة ويستمنستر، حسب تقليد متبع منذ منذ وليام الفاتح في 1066.

سيتزامن الحدث الذي سيجذب آلاف السياح البريطانيين والأجانب إلى لندن مع بدء عطلة نهاية أسبوع من الاحتفالات بينها الأحد حفلات محلية وحفل موسيقي في قلعة وندسور رفض النجوم البريطانيون المشاركة فيه، ثم عطلة عامة الإثنين دعي خلالها البريطانيون إلى القيام بأعمال تطوعية.

© 2023 AFP