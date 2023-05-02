بطولة العالم للجودو: الاتحاد الدولي يرفض 8 أعضاء من البعثة الروسية

الروسي تامرلان باشايف بعد فوزه على الأوكراني ياكيف خامو ليحرز الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو في مسابقة الجودو. يعود باشايف إلى المنافسة بصفته "محايداً" في بطولة العالم المقامة في قطر

باريس (أ ف ب) – رفض الاتحاد الدولي للجودو 8 أعضاء من الوفد الذي اقترحته روسيا للمشاركة تحت راية محايدة في بطولة العالم للجودو التي تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة الأحد المقبل، في حين قرّرت أوكرانيا مقاطعة البطولة على خلفية المشاركة الروسية.

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وكان الاتحاد الدولي للجودو وافق على عودة الرياضيين الروس والبيلاروس تحت راية محايدة وتحت ظروف محايدة، بناء على توصية من اللجنة الأولمبية الدولية.

وتلقى الاتحاد الدولي قائمة المشاركين و"أجرى مراجعة مستقلة لخلفية الرياضيين والمندوبين".

وشدّد الاتحاد الدولي على أنه سيُسمح بالمشاركة في بطولة العالم للجودو التي تقام من 7 إلى 13 أيار/مايو الحالي فقط للرياضيين "العاملين في مركز التدريب الرياضي الفدرالي" و"الذين لم يتم تحديد معلومات عنهم تشير إلى دعم أو آراء حول الغزو الروسي لأوكرانيا".

وأضاف أنه "بعد فحص شامل، رُفض ثمانية أعضاء من الوفد" من القائمة للمشاركة في بطولة العالم، من دون تحديد ما إذا كانوا أعضاء في فريق الجودو، أو في الوفد المرافق.

ونُشر على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للجودو المخصص لبطولة العالم في الدوحة اسم "20 رياضياً فردياً محايداً" (10 رجال و10 سيدات من روسيا أو بيلاروس) بين المشاركين في البطولة العالمية، بما في ذلك وصيف بطل العالم للوزن الثقيل 2021 (+100 كلغ)، تامرلان باشايف الذي كان فاز على الفرنسي تيدي رينر في أولمبياد طوكيو عام 2021، أو بطل العالم 2021 (-60 كلغ) ياغو أبولادزه، المسجل في فئة -66 كلغ في الدوحة.

و أعلن الاتحاد الأوكراني للجودو الإثنين انسحابه من بطولة العالم على خلفية مشاركة رياضيين روس وبيلاروس. حيث ستغيب داريا بيلوديد، بطلة العالم مرتين في وزن -48 كيلوغراماً (2018 و2019).

وقال إن "غالبية المنتخب (الروسي) من الرياضيين هم من الجنود الفاعلين في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، وهي جزء من الجيش الذي هاجم أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022".

© 2023 AFP