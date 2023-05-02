دورة مدريد: ألكاراس يثأر من زفيريف ويبلغ ربع النهائي وخروج مدفيديف وروبليف

© توما كويكس / ا ف ب/AFP

مدريد (أ ف ب) – واصل الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول بنجاح حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لدورة مدريد لماسترز الألف، وبلغ ربع النهائي عندما تغلب على الألماني ألكسندر زفيريف الثالث عشر 6-1 و6-2 الثلاثاء في ثمن النهائي.

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وانتهى مشوار الروسيين دانييل مدفيديف الثالث عالمياً وأندري روبليف السادس عند ثمن النهائي بسقوطهما على يد مواطنيهما أصلان كاراتسيف وكارن خاتشانوف على التوالي، فيما أنهت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالميًا، مغامرة المصرية ميار شريف وبلغت نصف النهائي.

وخسر مدفيديف الثاني في الدورة بنتيجة 6-7 (1-7) و4-6 أمام كاراتسيف المصنف 121 عالميًا، فيما تغلب خاتشانوف الثاني عشر عالميا والعاشر في الدورة على روبليف الخامس 7-6 (10/8)، 6-4.

"مستوى رائع"

في المباراة الأولى، احتاج ألكاراس الثاني عالمياً إلى 71 دقيقة للثأر من زفيريف الذي كان هزمه في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، العام الماضي.

وهو الفوز الثاني لألكاراس على زفيريف في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، والثاني في دورة مدريد بعدما تغلب على الالماني في المباراة النهائية العام الماضي.

وقال ألكاراس "لعبت بمستوى رائع ولم أتركه يهيمن، واصلت الهجوم طوال الوقت، وفوق كل شيء، كانت ضرباتي جيدة".

وأضاف "لقد لعبت مباراة متكاملة، ولذلك حققت هذه النتيجة، لكنها ليست نتيجة طبيعية ضد (زفيريف)".

وانهار زفيريف المتوج بلقب دورة مدريد عامي 2018 و2021 في المجموعة الاولى وخسرها 1-6 بعدما كسب نقطتين فقط على إرسال الإسباني، قبل أن يتحسن مستواه نسبيا في الثانية ولكن ليس بما يكفي لإزعاج الكاراس الذي حرك خصمه كما يشاء.

ونجح ألكاراس في كسر إرسال زفيريف في الشوط الثاني للمجموعة الثانية والذي استغرق 11 دقيقة فتقدم 2-0 ثم 5-1 قبل أن ينهيها في صالحه 6-2.

ويلتقي ألكاراس الذي سيبلغ عامه الـ20 الجمعة والساعي الى لقبه العاشر في مسيرته الاحترافية في ربع النهائي مع خاتشانوف.

والتقى ألكاراس الذي احتفظ الأحد الماضي بلقبه بطلا لدورة برشلونة، مع خاتشانوف مرتين كانت الغلبة فيهما لصالحه في ثمن نهائي رولان غاروس وربع نهائي دورة هامبورغ الالمانية العام الماضي.

روسيان يقصيان روسيين

وأوقف خاتشانوف مشوار مواطنه روبليف الذي دخل الى الدورة وهو مرشح للذهاب بعيدًا بعد تتويجه في مونتي كارلو بأول ألقابه في دورات الماسترز وبلوغه نهائي دورة بانيا لوكا البوسنية.

سقط الروسي روبليف أمام مواطنه خاتشانوف في ثمن نهائي دورة مدريد © توماس كوكس / ا ف ب

وعرف خاتشانوف كيفية ايقاف مواطنه وبلغ ربع نهائي دورة ماسترز على ملاعب ترابية للمرة الاولى في مسيرته، وتفوق 3-2 في المواجهات المباشرة بينهما.

وتعرض مدفيديف الذي دائمًا ما يُقر بأنه يعاني على الملاعب الرملية، لهزيمة أخرى أمام كاراتسيف على التراب كما حصل في دورة روما للماسترز قبل عامين، فعزز الاخير سجل المواجهات المباشرة بينهما الى 2-1.

وتذمّر مدفيديف، الباحث عن لقب خامس هذا الموسم والثاني في دورات الماسترز بعد ميامي، خلال اللقاء من الظل في ملعب أرانتشا سانشيس، الملعب رقم 2 في الدورة.

وقال كاراتسيف بعد المباراة "أشعر بحال جيدة، لعبت جيدًا، عليّ فقط أن أركز على كل مباراة. سأستعد للدور المقبل" الذي يواجه فيه الاميركي تايلور فريتز او الصيني جيجن جانغ.

كما بلغ الالماني دانيال ألتماير (92 عالميًا) المتأهل كأحد أفضل الخاسرين من التصفيات، دور الثمانية بفوزه على الاسباني خاومي مونار (88) بنتيجة 6-3، 6-0.

سابالينكا تحبط مغامرة شريف

وأنهت سابالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة، مغامرة شريف (59 عالميًا) في ربع النهائي، بعدما تحتم عليها العودة من تأخر بمجموعة قبل أن تفوز 2-6، 6-2، 6-1 في غضون ساعتين.

انتهت مغامرة شريف أمام سابالينكا في ربع النهائي © توماس كوكس / ا ف ب

وأصبحت شريف التي تبلغ عامها الـ27 الجمعة، أول لاعبة مصرية تبلغ ربع نهائي إحدى دورات الألف، عندما حققت أربعة انتصارات تواليًا في العاصمة الاسبانية، بينها ثلاثة ضد مصنفات.

كما تغلبت في الدور الثالث على المصنفة خامسة عالميًا الفرنسية كارولين غارسيا لتحقق فوزها الاول على إحدى المصنفات الخمس الاوليات في مسيرتها.

وقامت شريف بانطلاقة قوية الثلاثاء ضد سابالينكا في أول مواجهة بينهما، كاسرة إرسالها مرتين في المجموعة الاولى لتحسمها بسهولة لصالحها 6-2.

لكن بداية المجموعة الثانية جاءت مختلفة، إذ تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في الاشواط الاربعة الاولى، قبل أن تنجح سابالينكا في الحفاظ على إرسالها لتتقدم 3-2 وتجدد الكسر مرتين وتحسمها 6-2 وتجر المباراة لمجموعة ثالثة حاسمة.

حملت معها الزخم مستفيدة من خبرتها وتقدمت 5-0 قبل أن تنهيها 6-1.

تلتقي في نصف النهائي مع اليونانية ماريا سكاري، التاسعة عالميًا، او الرومانية إيرينا-كاميليا بيغو.

© 2023 AFP