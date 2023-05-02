دوري "أن بي ايه": أبوظبي تستضيف مباراتين تمهيديتين للعام الثاني توالياً

التقى أتلانتا وميلووكي في قاعة الاتحاد أرينا في أبوظبي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي

دبي (أ ف ب) – تستضيف العاصمة الاماراتية أبوظبي للعام الثاني توالياً مباراتين تمهيديتين في الموسم الجديد لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه)، تجمعان مينيسوتا تمبروولفز ودالاس مافريكس في قاعة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في 5 و7 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.

إعلان اقرأ المزيد

وكانت أبوظبي استضافت في 2022 فريقي ميلووكي باكس وأتلانتا هوكس الذي فاز في المباراتين (123-113 و118-109)، في أول مواجهات مباشرة بين فرق "أن بي ايه" في الشرق الأوسط، كجزء من شراكة لسنوات بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وحلّ مينيسوتا في المركز الثامن في المنطقة الغربية لموسم 2023، قبل ان يخسر في الدور الأول من البلاي أوف أمام دنفر ناغتس 1-4، فيما أخفق دالاس مافريكس، بطل نسخة 2011، بالتأهل إلى الأدوار الاقصائية.

وقال رالف ريفيرا المدير العام لرابطة الدوري في أوروبا والشرق الأوسط "سعداء بالعودة مجددًا الى أبوظبي بمباراتين رائعتين بين دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز وكوكبة من افضل لاعبي كرة السلة في العالم، وذلك امتدادًا لنجاح مباريات وتجارب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في الامارات العام الماضي، التي استقطبت آلاف المشجعين من جميع أرجاء العالم".

وتابع "نواصل تعاوننا مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لدعم الرابطة الوطنية لكرة السلة الاميركية في هدفها الرامي الى نشر اللعبة وتشجيع المزيد من الفتيان والفتيات في الامارات وحول العالم على ممارستها ومتابعتها، والتحلي بقيمها النبيلة".

وتضمنت اتفاقية الشراكة ايضا إقامة دوري الناشئين لكرة السلة "جونيور أن بي ايه" في مدارس دولة الامارات، الى جانب تجارب تفاعلية مع الجمهور بحضور نجوم كرة السلة الاميركية الحاليين والمعتزلين وعيادات لياقة بدنية.

وقال صالح الجزيري، المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي "نرحب باللاعبين والفرق والمشجعين من أنحاء العالم في العاصمة الاماراتية، وتدعم الأصداء الإيجابية لهذه الاستضافة خطواتنا للمضي قدمًا في تنظيم واحتضان أرقى البطولات والمنافسات الرياضية الدولية".

© 2023 AFP